La 26ème édition du festival Fomaric se déroule à Douala (club Camtel de Bepanda) du 06 février au 10 mars. Au programme, des expositions, des défilés de mode, rencontres B to B. L’édition 2019 est sous le parrainage des ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. L’événement est porté par l’association Fomaric (Foire musicale, artistique, industrielle et commerciale de Douala) dont le promoteur est l’artiste Nkotti François.