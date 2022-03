La ‘soirée étincelle’ va se dérouler le 07 et 08 mars 2022 à Yaoundé et Douala respectivement. Placée sous le thème, « Influencer et impacter: la clé du succès », l’évènement va s’articuler autour des discussions animées par la mentor en développement personnel, Gaëlle Essono Poueche. L’objectif pour les organisateurs est de mettre en vitrine la diversité culturelle.