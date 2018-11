Agriculture, éducation et distinction au menu de la presse béninoise

La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du Bénin, les « rançonnements » dans les écoles maternelles et primaires et l’élection du premier économiste de l’Afrique noire à la société mondiale d’économétrie, le Béninois Léonard Wantchékon, sont les sujets les plus en vue dans les quotidiens béninois parcourus vendredi par APA.« Appui au secteur agricole par l’Union Européenne : 4,6 milliards de FCFA à la disposition du Bénin », titre La Nation. Le quotidien de service public souligne qu’un dispositif de dialogue entre les acteurs a été mis en place dans le but d’avoir une stratégie nationale de développement du secteur agricole.

Sur le même sujet, Le Matinal précise que « L’union européenne accompagne la politique agricole du Bénin » à travers ce projet qui vise à offrir aux agriculteurs un accès amélioré au conseil agricole, au financement, aux intrants et à la sécurité foncière.

Pour sa part, La Presse du jour note que le secteur agricole a contribué, à lui seul, à plus de 20% du PIB du Bénin en 2017 et constitue, par ailleurs, la principale source de devises du pays.

Sur les faux frais dans les écoles maternelles et primaires, ce journal fait également état d’un « rançonnement des écoles maternelles et primaires », un fait qui expose désormais les auteurs « à des sanctions graves ».

A l’appui d’un communiqué de presse du ministre Salimane Karimou, La Presse du jour reprend les mesures ministérielles interdisant l’instauration des cotisations et ou des souscriptions dans toutes les écoles maternelles et primaires du Bénin.

Libération titre à ce propos : « Le ministre Salimane Karimou sonne la fin de la récréation ».

« Souscriptions et cotisations dans les écoles, Salimane Karimou met les directeurs d’école en garde », renchérit L’Autre Vision.

Sur l’élection du premier économiste de l’Afrique noire à la société mondiale d’économétrie, Le Matin indique que le professeur béninois, Léonard Wantchékon, « honore le Bénin et le monde ».