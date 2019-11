Agriculture : les producteurs de canne à sucre à l’école du digital

Venus du monde entier, les membres de l’association française de la canne à sucre se sont retrouvés au cours d’un atelier au Cameroun, afin d’être édifiés sur les nouvelles solutions agricoles qu’offre le digital.

Le temps d’Une semaine, le Cameroun a été le théâtre de la rencontre entre le monde agricole et celui du digital. C’était à l’occasion de la tenue d’un atelier de l’Association française de la canne à sucre (AFCAS) qui s’est déroulé les 19, 20 et 21 novembre dans les villes de Nkoteng, Mbandjock et Yaoundé sur le thème « Agriculture : les solutions digitales sur le terrain ». Pendant 3 jours, les producteurs de canne à sucre de France et du monde francophone ont pu partager des connaissances et surtout des technologies pouvant leur permettre de doper le rendement de leurs champs.

« Ce partage en règle générale, a lieu dans des bureaux à Paris ou dans des grandes salles dans les pays du Nord. L’idée, c’était de le faire pour une fois dans des pays du Sud. A travers ces présentations, quelque part désacraliser toutes ces technologies, on s’aperçoit qu’elles évoluent très rapidement. Il n’y a aucune raison que des pays du Sud du Sahara ne profitent pas de ces technologies. Ils en ont un très grand profit à tirer», a ainsi affirmé Benoit Coquelet, le président de l’Association Française de la Canne à Sucre, pour jusitifier le choix du Cameroun, par ailleurs important producteur de canne à sucre sur le continent.

L’occasion était également donné pour les participants de découvrir les innovations camerounaises en la matière, à l’instar de l’application Agrix Tech, du jeune Modeste Nana. Une solution informatique qui permet de détecter et de proposer le traitement des maladies des plantes à distance, lauréat du prix spécial du président de la République lors de la semaine de l’innovation numérique organisée par le ministère des Postes et Télécommunication en juin dernier.

Organisé sous le couvert de la SOSUCAM, cet atelier a également été l’occasion de présenter les mutatiions numérique de ce pillier de l’Industrie camerounaise. « La SOSUCAM se veut un pilote de l’agriculture camerounaise. De nombreux chantiers y ont été engagés. Le premier, c’est à travers l’utilisation du GPS dans les plantations (…). Nous avons un avion de traitement aérien équipé d’appareil photo qui permet de prendre les photos de toute la plantation et permet de voir là où il y a des maladies et là où il y a des insuffisances de calages et là où il est nécessaire de faire des travaux de récurage. Nous avons fait un premier essai de travail avec l’intelligence artificielle. C’est le début de la révolution pour la SOSUCAM et c’est le début de la révolution pour l’agriculture camerounaise et pour l’agriculture en général», a explique le le PDG de Somdia, groupe auquel appartient la SOSUCAM.

Une initiative saluée par le ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique, Gabriel Dodo Ndoke, pour qui le gouvernement camerounais ne pouvait rester insensible à l’opportunité d’accueil de cet atelier car, «l’augmentation de la productivité agricole pour subvenir aux besoins des populations passe par l’utilisation des technologies innovantes…les solutions digitales sont une forme de solution sur le terrain pour passer vers une agriculture de troisième voir de quatrième génération».