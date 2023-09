Agriculture-Pharmacie : la BAD et l’Argentine négocient un partenariat

Le sous-secrétaire d’État argentin à la Politique étrangère, Claudio Rozencwaig a été reçu à la Banque Africaine de développement le 12 septembre.

Rozencwaig accompagné de l’ambassadeur argentin au Nigéria, Alejandro Herrero, ont effectué une visite au siège de la Banque à Abidjan le 12 septembre 2023. Il a tenu des réunions avec l’administrateur de la Banque pour l’Argentine, l’Autriche, le Brésil, le Japon et l’Arabie saoudite, Takaaki Nomoto, ainsi qu’avec d’autres cadres dirigeants de l’institution.

A l’occasion, Claudio Rozencwaig a exprimé son vif intérêt pour l’approfondissement du partenariat actuel et l’exploration d’opportunités qui profitent aux entreprises argentines et africaines, notamment dans les secteurs de l’agriculture et des produits pharmaceutiques.

Rozencwaig a déclaré que l’Argentine avait beaucoup à offrir dans le secteur agricole, en particulier dans le domaine de la production animale, des machines et des techniques visant à minimiser les pertes après récolte. Il a ajouté que son pays disposait également de capacités dans le domaine de l’imagerie satellitaire pour la recherche et le transport, ainsi que dans le domaine des produits pharmaceutiques pour animaux.

L’Argentine a participé à des accords de « coopération triangulaire » avec des donateurs, notamment l’Agence japonaise de coopération internationale et la Banque islamique de développement. L’Argentine a fourni dans le cadre de ces accords, une assistance technique et une expertise, a-t-il déclaré. Rozencwaig s’est également intéressé aux procédures de passation des marchés de la Banque.

« Les synergies entre les pays africains de la Banque et le pays d’Amérique du Sud vont au-delà du commerce. Par exemple, les pertes après récolte ont atteint jusqu’à 40 % dans certains pays africains », a déclaré Quaynor, un problème que la Banque s’efforce de résoudre. Il a également cité le Botswana comme pays africain qui pourrait être intéressé par des partenariats avec des producteurs de bœuf argentins.