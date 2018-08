Ahmad Ahmad évoque pour la première fois, la possibilité de retirer la Can au Cameroun

Le président de la Confédération africaine de football (Caf) a exprimé lundi ses doutes sur la capacité du pays à achever à temps la construction des infrastructures de ladite compétition.

Le point de vue d’Ahmad Ahmad sur l’évolution des préparatifs de la Can total 2019 est désormais on ne peut plus clair. Il ne croit pas que le Cameroun soit prêt pour accueillir cette compétition en juin 2019. Il l’a fait savoir dans une interview sur Kwese Sport (rattaché au groupe américain ESPN). « Si vous me le demandiez, le Cameroun serait le meilleur pays pour accueillir la Can à cause de son histoire du football, mais il y a encore des questions quant à leur disponibilité à organiser un tournoi réussi », a-t-il indiqué.



Le point de vue d’Ahmad Ahmad se fonde sur l’indisponibilité à ce jour de toutes les infrastructures de la Can. Le Cameroun a engagé divers chantiers pour résorber le déficit constaté lors des deux premières missions d’inspection de la Caf. Stade de compétition, aire d’entrainement, hôtels, rénovation dans les aéroports, les ouvrages à ce propos sont nombreux. Les travaux quant à eux, accusent du retard.

» Il serait dangereux de prendre des risques en faisant jouer les joueurs africains, en particulier les professionnels qui exercent leur métier en Europe et sur d’autres continents, dans des conditions et des installations difficiles. »

Ahmad Ahmad a évoqué mardi et pour la première fois, la possibilité d’un retrait de la Can au Cameroun. » En 1996, le Burkina Faso était censé accueillir la Can mais il a déclaré qu’il n’était pas prêt et l’Afrique du Sud a profité de l’occasion pour l’accueillir. Si vous n’êtes pas prêts, il faut être ouvert et dire que vous n’êtes pas prêts« .

La CAF devrait se prononcer officiellement sur le maintien de l’organisation de la Can 2019 au Cameroun lors de son Assemblée générale Extraordinaire prévue le 30 septembre en Egypte.