Air France: neuf jours de grÃ¨ve depuis fÃ©vrier et toujours pas d’issue

Depuis fĂ©vrier, le conflit salarial Ă Air France s’enlise. DĂ©roulĂ© de ce bras de fer entre une direction qui fustige un « gâchis » et une intersyndicale qui l’accuse de rester « sourde ».

– 23 janvier

Première sĂ©ance de la nĂ©gociation salariale 2018: Air France propose une augmentation gĂ©nĂ©rale de 0,6%, la première depuis 2011, ainsi qu’une enveloppe de 1% d’augmentation individuelle (promotions, performance, anciennetĂ©…) pour les agents au sol.

Rejetée par les syndicats, cette offre est revue à la hausse quelques jours plus tard, avec respectivement 1% en deux temps (0,6% au 1er avril, 0,4% au 1er octobre) et 1,4%.

– 6 fĂ©vrier

Les syndicats CGT, FO, Unsa, SNPL et Spaf, totalisant plus de 50% des voix, mettent leur veto Ă l’accord signĂ© par la CFE-CGC et la CFDT.

Ces mesures ne compensent, selon eux, « aucunement l’inflation » entre 2012 et 2018, Ă©valuĂ©e Ă 6%. Ils rĂ©clament la rĂ©ouverture des nĂ©gociations, alors que la compagnie s’apprĂŞte Ă annoncer des rĂ©sultats « historiques ». La direction met en oeuvre « par dĂ©cision unilatĂ©rale » les mesures prĂ©vues.

– 9 fĂ©vrier

Dix syndicats, tous métiers confondus (pilotes, hôtesses et stewards, agents au sol), lancent un appel à la grève pour le 22 février. Ils revendiquent une augmentation des grilles de 6% en 2018, les pilotes réclamant 4,7% supplémentaires.

A cĂ´tĂ© de l’intersyndicale (SNPL, Spaf, Alter, SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF, CGT, FO, SUD), l’Unac (hĂ´tesse et stewards), affiliĂ© Ă la CFE-CGC, entre aussi dans le mouvement.

– 16 fĂ©vrier

Le groupe Air France-KLM annonce un rĂ©sultat d’exploitation pour 2017 de 1,488 milliard d’euros, en hausse de 42%. Celui de la compagnie Air France atteint 588 millions d’euros.

Face Ă une revendication chiffrĂ©e Ă 240 millions d’euros par an, l’Ă©quivalent de deux avions long-courrier, Air France souligne que 130 millions d’euros vont ĂŞtre versĂ©s via l’intĂ©ressement. Avec les mesures de l’accord, les salariĂ©s percevront « entre 3 et 4,5% » de plus qu’en 2017.

– 22 fĂ©vrier

La grève, un mouvement intercatĂ©goriel inĂ©dit depuis 1993, entraĂ®ne l’annulation de 25% des vols, dont 50% des long-courriers. La direction Ă©value son coĂ»t Ă 26 millions d’euros.

33,4% des pilotes, 37,6% des hĂ´tesses et stewards et 19,5% des agents au sol sont en grève d’après les dĂ©clarations prĂ©alables (loi Diard).

– 13 mars

Air France propose la nĂ©gociation d’un « mĂ©canisme d’ajustement » salarial pour certains personnels dont le salaire aurait Ă©voluĂ© « moins vite que l’inflation ».

– 23 mars

Deuxième journée de grève: un quart des vols annulés.

D’autres journĂ©es sont annoncĂ©es pour le 30 mars, 3, 7, 10 et 11 avril face au « refus obstinĂ© » de la direction de « prendre en considĂ©ration la moindre » des demandes syndicales.

– 4 avril

Une rĂ©union avec la direction sur le « mĂ©canisme d’ajustement salarial » tourne court. Quatre nouvelles journĂ©es de grève les 17, 18, 23 et 24 avril sont annoncĂ©es dans la foulĂ©e.

– 10 avril

La direction propose « l’ouverture d’une nĂ©gociation pluriannuelle sur les salaires ». L’intersyndicale accepte, sans lever les prĂ©avis.

Le 16, Air France propose un projet d’accord final prĂ©voyant une augmentation de 2% immĂ©diatement et une hausse de 5% sur la pĂ©riode 2019-2021, encore loin des demandes de l’intersyndicale qui avait abaissĂ© sa revendication pour 2018 Ă 5,1% en deux temps.

Le coĂ»t des grèves jusqu’au 11 se monte Ă 220 millions d’euros.

– 19 avril

L’intersyndicale appelle Ă « accentuer » la mobilisation et promet de nouveaux arrĂŞts de travail dĂ©but mai.