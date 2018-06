Air Oman lance une liaison Mascate-Casablanca

Oman Air, la compagnie nationale du sultanat d’Oman lancera à compter du 1er juillet 2018, son nouveau vol entre Mascate et l’aéroport Mohammed V de Casablanca.La compagnie opérera à raison de quatre fréquences hebdomadaires vers Mascate, dimanche, lundi, mercredi et vendredi, assurées par un Dreamliner (787-800) d’une capacité de 234 passagers (30 classe affaires et 204 classe économique).

La nouvelle ligne Casablanca viendra après le lancement d’Istanbul en juin 2018 et avant le lancement hivernal vers Moscou en octobre 2018. Il s’agit de l’un des nombreux axes stratégiques du programme d’expansion de la flotte et du réseau.

La nouvelle ligne entre le sultanat d’Oman et le Maroc renforcera les relations bilatérales entre les deux pays, et améliorera les perspectives commerciales et touristiques.

Le vol numéro WY171 opéré par un Dreamliner (B787-800), d’une durée de 8 heures et 50 minutes, partira de Mascate à 01h20, arrivera à 07h10 pour ensuite décoller de Casablanca à 08h20, arrivant au nouveau terminal des passagers de l’aéroport international de Mascate à 19h15. Le vol de retour numéro WY172 aura une durée de 7 heures et 50 minutes.

Hormis ces destinations au sous-continent indien, en Extrême-Orient, Moyen-Orient et Afrique du Nord, la compagnie dessert également 9 destinations dans les États du Golfe, 11 en Inde et 7 en Europe.