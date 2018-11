Ajara Nchout : « On va tout donner pour remporter cette demi-finale »

L’attaquante camerounaise a exprimé son vœu de prendre sa revanche après onze défaites en Can face à l’équipe du Nigeria.

Le Cameroun et le Nigeria s’affrontent ce mardi, dès 16h, dans le cadre des demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations de football féminin « Ghana 2018 ». Les deux équipes sont d’anciennes rivales qui se sont déjà rencontré onze fois dans de précédentes éditions de la compétition. Les Lionnes indomptables ont perdu les deux dernières finales de la Can face aux Super falcons en 2014 (Namibie) et en 2016 (Cameroun).

« La dernière défaite nous a vraiment fait mal, parce que c’était à la maison. Lorsqu’une compétition est organisée à domicile, vous avez ce plaisir de jouer pour faire honneur à votre peuple. Je pense que nous n’avons pas perdu de Can parce que nous avons démérité. En football, certains détails comptent. Je me dis qu’en 2016, on a eu beaucoup d’occasions de but qu’on aurait pu concrétiser. Mais on n’y était pas arrivés. Les Nigérianes, elles, ont eu une seule occasion et elles ont marqué. Ça nous a coûtées cher…Pour cette année, je pense que nous avons appris de nos erreurs passées. Cette fois-ci, c’est la bonne, je crois. On va tout donner pour remporter cette demi-finale », déclare l’attaquante camerounaise, Ajara Nchout, dans une interview publiée lundi sur le site de Radio France internationale.