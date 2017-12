Al Qods: Un parti marocain appelle au boycott des produits amÃ©ricains

Le parti politique marocain, la FĂ©dĂ©ration de la Gauche DĂ©mocratique (FGD) a appelĂ© toutes les composantes du peuple marocain Ă soutenir la lutte du peuple palestinien dans sa bataille « hĂ©roĂŻque de libĂ©ration » Ă travers le boycott de tous les produits amĂ©ricains et israĂ©liens.Dans un communiquĂ©, la FGD a exprimĂ© sa condamnation de la dĂ©cision amĂ©ricaine de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme la capitale de l’entitĂ© sioniste, soulignant que la question palestinienne « demeurera Ă l’avant-garde de notre combat », qui doit ĂŞtre celui de tous les peuples de la rĂ©gion et ceux Ă©pris de libertĂ© et de justice.

Elle appelĂ© Ă une « mobilisation gĂ©nĂ©rale pour faire face Ă toutes les formes et aspects de normalisation avec l’entitĂ© sioniste », insistant sur la nĂ©cessitĂ© de poursuivre les actes de protestation et de lutte afin « d’engager la communautĂ© internationale Ă assumer ses responsabilitĂ©s dans l’instauration de la paix dans la rĂ©gion et de rendre justice au peuple palestinien pour qu’il recouvre ses droits et crĂ©e son Etat indĂ©pendant avec comme capitale Al Qods ».

L’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU a votĂ© jeudi pour la rĂ©solution condamnant la reconnaissance par Washington de JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l. Sur les 193 pays membres, 128 ont votĂ© pour cette rĂ©solution et neuf contre, 35 pays dĂ©cidant de s’abstenir.

Après cette dĂ©cision, les Palestiniens se sont fĂ©licitĂ©s du soutien international. «Cette dĂ©cision rĂ©affirme que la juste cause des Palestiniens bĂ©nĂ©ficie du soutien du droit international. Nous allons poursuivre nos efforts Ă l’ONU et dans d’autres forums internationaux pour mettre fin Ă l’occupation (israĂ©lienne) et crĂ©er un État palestinien avec comme capitale JĂ©rusalem-Est », a affirmĂ© le porte-parole du prĂ©sident Mahmoud Abbas.

Ce vote intervient malgrĂ© les nouvelles menaces lancĂ©es par Washington. «Les États-Unis se souviendront de cette journĂ©e qui les a vus clouĂ©s au pilori devant l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour le seul fait d’exercer notre droit de pays souverain», a dĂ©clarĂ© l’ambassadrice amĂ©ricaine aux Nations unies, Nikki Haley, avant le vote. «Nous nous en souviendrons quand on nous demandera encore une fois de verser la plus importante contribution » financière Ă l’ONU, a-t-elle lancĂ©.