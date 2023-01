Le coordonnateur de Camtex Lab explique comment l’on peut, à travers des techniques innovantes, faire émerger l’industrie du textile au Cameroun.

Que doit-on comprendre par Camtex Lab ?

Cameroun textile laboratoire (Camtex Lab) est un incubateur/accélérateur textile au Cameroun. Il s’agit d’une une initiative, il faut noter, du gouvernement. C’est un projet qui est financé par la coopération allemande au développement, la Giz. C’est une nouvelle façon de faire, repenser l’industrie du textile, de la confection et donc en essayant d’encourager les entreprises camerounaises à s’investir davantage dans ce secteur, dans cette filière.

C’est un incubateur, accélérateur classique. Camtex Lab est un incubateur spécialisé pour accompagner les manquements que nous avons dans le domaine du coton textile. Donc, s’il faut importer demain de la main d’œuvre qualifiée, des procédés innovants actuels eu égard du diagnostic qui a relevé la vétusté des machines, de l’essentiel des industries qui existent. Il y a une nécessité d’innovation pour pouvoir espérer être compétitif. Donc, il faut déjà intégrer ce facteur d’innovation dans les processus de fabrication et de production.

Dans un environnement du textile assez difficile, y a-t-il lieu d’espère des lendemains meilleurs?

Il faut noter que les impacts socio-économiques que nous percevons, des études que nous avons, montrent qu’assez rapidement, en multipliant ce type d’initiative, l’industrie du coton textile, et notamment dans la partie septentrionale du Cameroun, pourrait très rapidement couvrir les besoins d’emplois. Cela est possible si on s’aligne sur les objectifs gouvernementaux de plus de 120.000 emplois, si on duplique le modèle pilote que Camtex Lab est en train de vouloir démontrer.

En le dupliquant, ce serait à peu près plus de mille milliards d’investissement parce que dès aujourd’hui, nous recherchons un milliard pour mettre en place l’unité que nous avons conçue, la filature avec les emplois administratifs. On peut arrondir cela à une centaine d’emplois et c’est un modèle économique qu’on peut mettre en œuvre. Nous insistons là-dessus pour faire voir le potentiel que porte par exemple ce micro-projet mais qui dès qu’on aura démontré sa soutenabilité, pourra entrainer une duplication qui permettrait d’accroître la richesse produite au Cameroun.

Vous semblez être très optimiste…

L’industrie textile aujourd’hui au Cameroun souffre. Il y a eu plusieurs diagnostics sans concession. Maintenant, la question c’est mourir ou essayer des techniques innovantes pour se relever et donc, si on se fie aux objectifs du gouvernement, c’est de se relever et Camtex Lab est donc une nouvelle façon d’accompagner les entrepreneurs à se relever.

.