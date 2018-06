Alain Boutchang : « La médiocratie règne sur le Cameroun depuis les indépendances »

L’entrepreneur social camerounais dénonce la corruption qui mine son pays, accuse le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé d’avoir détourné de l’argent investi par de petits commerçants. Il invite surtout le président Paul Biya à ne pas briguer un autre mandat à la tête Cameroun.

Entrepreneur social, enseignant-associé, chercheur, on pourrait vous présenter sous plusieurs casquettes. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours ?

Parti du Cameroun après mon Baccalauréat en 1995, j’ai suivi la totalité de mon enseignement supérieur en France, sanctionné par 4 à 5 Master 2 dans plusieurs disciplines, dont l’anthropologie politique et le management, que j’enseigne d’ailleurs dans des écoles supérieures ici au Cameroun, au Gabon, voire en France. Je suis parallèlement jeune chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire de sociologie et d’économie au Cnam en France, d’où ma problématique de recherche, qui porte sur la protection des TPE/PME au Cameroun, encore majoritairement marginalisées dans ce qu’on appelle le secteur informel.

Parlons des TPE/PME et de l’amélioration du climat des affaires qui semblent tant vous préoccuper. Les observateurs avertis sont quasi unanimes en affirmant que le Cameroun est un étonnant pays doté d’énormes richesses et d’opportunités, où des potentialités et des talents se croisent tous les jours, qu’en dites-vous ?

Effectivement, en s’intéressant peu soit-il au Cameroun, tout observateur, même non « spécialiste », peut observer l’étendue et l’immensité de ses richesses, aussi bien du fait de la nature, qu’à travers ses ressources humaines. Le Cameroun est riche de son sous-sol, de sa forêt, de sa diversité, de ses fils et filles, etc.

Malgré toutes ces richesses, ce même pays peine à décoller, avec une croissance économique estimée en dessous de son potentiel, des problèmes sociaux récurrents qui laissent même certains observateurs penser que la crise dite « anglophone » et la guerre contre « Boko Haram » au Cameroun proviennent du mauvais partage des richesses… Quel est votre avis sur ces questions ?

Permettez-moi, pour amener mon avis sur la question, de reprendre et citer le philosophe canadien Alain Deneault. Le régime de gouvernement du Cameroun, depuis les indépendances jusqu’à ce jour, s’assimile parfaitement à ce que ce philosophe qualifie de « médiocratie ». Ce terme de médiocratie a récemment été étayé dans une entrevue publiée le 23 octobre 2017 dont les vidéos circulent en boucle. Le philosophe y décrit la médiocratie « comme un régime où la moyenne devient une norme impérieuse qu’il s’agit d’incarner ; où l’ordre médiocre est érigé en modèle ; où le système encourage l’ascension des acteurs moyennement compétents au détriment des super compétents ; dans lequel il faudrait avoir une connaissance utile qui n’enseigne pas à remettre en cause les fondements idéologiques ; ou encore, un système dans lequel il faut tout simplement jouer le jeu ».

« Jouer le jeu »… A quoi cette expression forte renvoie-t-elle ?

En reprenant Alain Deneault, « Jouer le jeu » est une expression pauvre qui contient deux fois le même mot relié par un article, c’est dire son caractère tautologique. C’est une expression souriante, d’apparence banale et même ludique. Pourtant, jouer le jeu veut dire accepter des pratiques officieuses qui servent des intérêts à courte vue, se soumettre à des règles en détournant les yeux du non-dit, de l’impensé qui les sous-tendent. Jouer le jeu, c’est accepter de ne pas citer tel nom dans tel rapport, faire abstraction de ceci, ne pas mentionner cela, permettre à l’arbitraire de prendre le dessus. Au bout du compte, jouer le jeu consiste, à force de tricher, à générer des institutions corrompues. La corruption arrive ainsi à son terme lorsque les acteurs ne savent même plus qu’ils sont corrompus.

L’exception étant devenue la règle si ce n’est le modèle, cela expliquerait donc, selon vous, le classement périlleux du Cameroun parmi les pays pauvres et les plus corrompus ?

Un seul camerounais « normal » peut-il ne pas y reconnaître la description de notre environnement ? Je ne pense pas. La « médiocratie » règne sur le Cameroun depuis les indépendances, et nous en sommes forcément et sans exclusion, pouvoir économique comme société civile, gouvernement comme opposition politique, clergé comme chefferies traditionnelles, tous responsables !

Comment pouvez-vous, dans un pays comme le nôtre, où tout n’est quand même pas noir, prétendre que toutes les Camerounaises et tous les Camerounais sont responsables du mal être ambiant ?

Permettez-moi d’argumenter ma pensée à travers mon champs privilégié d’engagement professionnel et prioritaire depuis quelques années maintenant, celui du climat des affaires au Cameroun ou mieux, de la vie des TPE/PME…

Pour partager quoi ?

Quelques faits saillants d’actualité et de « médiocratie » manifestent. Je vais d’emblée faire un arrêt sur image si vous me permettez l’expression, avec ma récente participation au Gicam, à Douala, le 17 avril dernier, lors du lancement du Centre de développement des PME de ce mouvement patronal, auquel l’association que je préside a récemment adhéré, et où il m’a encore été donné de mesurer le degré d’inhibition global de notre environnement, allant ici dans le sens d’illustrer la mise en œuvre de cette « médiocratie ». Nous y avons entendu, par exemple, monsieur Laurent Serge Etoundi Ngoa, le Minpmeesa, répondre à l’initiative du jour du Gicam, en leur annonçant une « rude concurrence » prochaine à travers la démultiplication par son département ministériel d’une bonne dizaine de Centre de développement des PME sous les mêmes appellations ; et d’où nous percevons déjà la « bureaucratie » venant encore à la solde des TPE/PME, sans vouloir leur apporter une réelle valeur ajoutée, si ce n’est le saupoudrage des maigres disponibilités publiques au titre de l’accompagnement des TPE/PME. Sinon, comment comprendre- sans même mettre en avant nos actions au sein des CGA-, que même les mouvements patronaux participant au dialogue public-privé n’en soient pas informés pour y apporter leurs avis sur ce dont les TPE/PME ont réellement besoin pour contribuer significativement à la croissance et à la création des emplois dans notre pays ? On parle partout des TPE/PME sans toutefois prendre en compte leurs vraies aspirations, voire même sans les connaître comme il se devrait.

Le gouvernement camerounais a justement tenu compte des aspirations des TPE/PME en leur octroyant quelques faveurs…

Il ne s’agit pas de faveur quand on parle d’incitations en direction des entreprises, il s’agit de stratégies. Celles du gouvernement vis-à-vis des TPE/PME sont malheureusement inefficaces, et ce n’est pas moi seul qui le dis, c’est un constat général que partage même le gouvernement. D’ailleurs, ce même jour au Gicam, nous avions eu le même ressentiment que le président Tawamba, quand le Minpmeesa, M. Laurent Serge Etoundi Ngoa, répondant à une question sur le paiement de la dette intérieure de l’Etat, y parlait sur la forme comme d’une « faveur ». Non ! C’est un droit pour les TPE/PME et un devoir pour le gouvernement. Pour aller ici dans le sens du président du Gicam, nous exigeons une « réciprocité forte » dans les rapports entre l’Etat et ses démembrements d’un côté, et le secteur privé productif de l’autre ; pour nous sortir des situations inéluctables de compromissions qui alimentent inévitablement le lit de la corruption ambiante.

Vous paraissez très remonté par cet état de corruption…s’il y a corrompus il y a forcément corrupteurs…

Tout à fait d’accord, mais nous devons tous résister. Voyez-vous, j’accuse, par exemple, la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) et particulièrement son délégué du gouvernement, Gilbert Tsimi Evouna, de détournement estimé à plus d’un milliard de francs CFA à ce jour, dans l’affaire de la construction du marché d’Etoudi. Depuis une dizaine d’années maintenant qu’ils ont encaissé les économies de toute une vie de milliers de nos mamans et « Bayam-sellam » qui voulaient structurer leurs petits commerces en acquérant des boutiques, ils ne daignent plus leur rendre compte, et répondent aux interpellations sur la question avec une condescendance frisant le mépris des personnes « spoliées ». Pourtant, le flou qui encadre la construction et la distribution de ces boutiques oblige tout individu voulant se protéger des « casses » de ce « bourreau », d’aller essayer de se mettre à l’abri… vous parleriez de corruption dans un tel cas ?

Non, soyons sérieux ! Ces PME/PMI, TPE et petits commerces de toutes sortes que l’on méprise et humilie ont financé nos éducations et instructions, nous ne pouvons plus assister ainsi passivement à des « prises en otages » et en tout genre par l’élite prédatrice qui nous gouverne.

J’en appelle d’ailleurs à toutes les « victimes » du marché d’Etoudi, à rejoindre notre association CGA CoPME, pour constituer un collectif en vue de contraindre la CUY à rembourser avec intérêts ces sommes, en exigeant simultanément l’attribution de ces boutiques, même en leur état actuel, et voire en demandant la démission de ce délégué ; avant qu’avec ses compères, ils ne « trompent » encore M. Biya avec leurs fameux appels à la candidature du président de la République, dont nous savons tous que les seules vraies motivations résident dans la protection de leurs positions de rentes et de prédations. Le président de la République, M. Paul BIYA, a longuement travaillé pour notre pays, 43 ans de pouvoir suprême (7 ans PM et 36 ans PR) ; c’est inégalable ! Il mérite à présent un bon et paisible repos. Je n’aimerais pas voir le Cameroun décliner entre « ses mains », car c’est un homme dont je suis persuadé que la Science Politique réécrira pour ses prouesses, même le « bourgeois éveillé » ou le « noble éclairé » qui anime tous les dimanches les plateaux de télévisions ne me démentira pas sur un tel point de vue j’espère…

Vous avez visiblement envie d’adresser un mot au président de la République…

Même sans avoir une réelle compétence politique, je constate que la longévité, ou la dextérité, voire l’habileté du président Biya nous inhibe, nous corrompt et nous détruit. Ceci d’autant que, si je pouvais me permettre un conseil à cet illustre personnage, bien que la tradition bantoue dont nous sommes issues ne me permettrait pas de m’adresser ainsi au « chef », je dirais au Président Paul Biya, pour que notre pays ne rate pas le train de la prospérité encore à notre portée, soyez gage d’une élection transparente à deux tours. Le Cameroun regorge d’ « Hommes » capables de tenir « le bateau », même au sein du RDPC et des autres partis dans l’opposition, Monsieur le Président, quittez la scène politique dès maintenant et par le haut ! Ce serait la meilleure image que vous laisseriez au peuple camerounais.

Qu’adviendrait-il, par exemple, au président Biya si jamais, il décidait de quitter le pouvoir, comme vous le lui suggérez ?

Il pourrait, par exemple, et après l’exécutif, trôner à la tête d’un « Conseil traditionnel de sages », l’une des plus pertinentes propositions que j’ai écouté jusqu’ici, et venant d’une figure montante de notre jeunesse, Cabral Libii, pour bien le citer. Sans être « constitutionaliste » non plus et pour renvoyer dos à dos et pour l’instant tous ceux qui débattent sur la forme de l’Etat (Maurice Kamto, Dieudonné Nti Essomba, Joshua Osih, Edith K. Walah, Akéré Muna, …) ; un tel Conseil de sages pourrait se substituer au Sénat, par exemple, dont la plus-value n’est vraiment pas perceptible depuis son avènement et, être rattaché au Conseil constitutionnel. Etant donné que tous nos chefs traditionnels sont de fait déjà, des « juges » de tribunaux traditionnels, l’influence de leurs postures pourrait être plus utile à une telle chambre. Cette idée de « Conseil traditionnel de sages » me paraît tellement opportune qu’il faudrait sortir nos chefs traditionnels du champ politique, tout en leur octroyant un autre espace d’expression, pour espérer réussir le travail de « remoralisation » de la vie publique et même familiale dont le Cameroun a aujourd’hui besoin pour sortir de la « médiocratie » et marcher vers la « méritocratie ».

Pour sortir avec l’actualité politique, la classe politico-intellectuelle du Cameroun débat en permanence sur deux points essentiels de la vie de notre pays, la forme de l’Etat et de sa monnaie. Avez-vous un avis à émettre sur ces sujets ?

Je pense humblement, à la marge de toutes les propositions pertinentes ou moins que nous entendons en longueur de journée en ce moment, qu’il faudrait faire attention et se réserver de prendre hâtivement position sur la forme de l’Etat et de la monnaie. Le premier devrait s’adapter parfaitement aux aspirations et aux intérêts de nos peuples, dont personne ne peut dire à ce jour qu’il connaît ou représente. S’agissant de la monnaie, en convoquant le peu de ce que je connaisse encore en économie monétaire, il faudrait être certain d’avoir la maîtrise des facteurs endogènes (internes) et exogènes (extérieurs) qui la gouverne avant de se lancer dans la création d’une monnaie nationale ou même de la déstabilisation du système monétaire existant et régnant. Ceci étant dit, même s’il faille essayer d’implémenter un système comme celui de la « monnaie binaire » que défend « à cor et à cri » M. Dieudonné Nti Essomba, il existe, dans notre contexte, des cadres institutionnels tels que les projets et programmes pour tester une telle expérience.

De plus, l’autonomisation des régions (dit ainsi pour ne pas entrer dans les débats opposant partisans de l’Etat unitaire avec une simple décentralisation contre ceux du fédéralisme ) offrirait également un bon cadre local pour tester un tel projet de monnaie binaire. Ce ne sont pas des expériences restées marginales pour la plupart dans leurs contextes, qui pourraient justifier une prise de position tranchée pour un tel système monétaire avant une « Présidentielle 2018 » dont nous prions encore le chef de l’Etat, Son Excellence Paul Biya, de nous permettre d’assister à une « vraie finale », et non pas juste à « un tir de pénalty »…