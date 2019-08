Alassane Ouattara annonce une modification de la Constitution ivoirienne

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a annoncé mardi la modification de l’actuelle Constitution, votée à l’issue d’un référendum en 2016, dans une interview diffusée à la veille du 59è anniversaire de indépendance de la Côte d’Ivoire.« Il est clair qu’il y a des choses à modifier dans la Constitution, mais ce n’est pas pour recaler des candidats » à la présidentielle de 2020, a déclaré Alassane Ouattara, répondant aux questions de Pascal Brou Aka, Président du Conseil d’administration (PCA) de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, service public).

M. Ouattara qui n’a donné aucune précision sur les éléments à réviser, a indiqué qu’il verra « avec les uns et les autres ce qu’ il faut modifier », ce qui sous-entend qu’il engagerait des consultations avant la relecture de la loi fondamentale.

La Constitution est la loi fondamentale qui régit l’organisation et le fonctionnement de l’Etat et des pouvoirs publics. En 2016, les Ivoiriens ont adopté une nouvelle Constitution, la troisième Constitution adoptée par la Côte d’Ivoire, après celle de 2000 et de la période de l’indépendance.

La Constitution de 2016 a créé un poste de vice-président et un Sénat, la deuxième Chambre du Parlement. La Chambre des rois et chefs traditionnels est devenue une institution, tandis que les compétences du Conseil économique et social ont été élargies à la culture et à l’environnement.