Alassane Ouattara Ã©change des vÅ“ux de nouvel an avec la presse, jeudi

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et la presse Ă©changeront, jeudi, Ă Abidjan au cours d’une cĂ©rĂ©monie de prĂ©sentation de vĹ“ux de nouvel an prĂ©vue au palais prĂ©sidentiel ivoirien.Selon un communiquĂ© de la prĂ©sidence ivoirienne transmis Ă APA, les membres du cabinet du ministre de la communication, de l’Ă©conomie numĂ©rique et de la poste en charge de la presse et des mĂ©dias ainsi que le directeur de la communication de la primature dont conviĂ©s Ă cette rencontre.

La Haute autoritĂ© de la communication audiovisuelle (Haca), le Conseil national de la presse (Cnp), la Commission d’accès Ă l’information d’intĂ©rĂŞt public et aux documents publics (Caidp), le Fonds de soutien et de dĂ©veloppement de la presse (Fsdp) et les organisations professionnelles de la presse, des mĂ©dias et  les organes de  la presse nationale et internationale sont Ă©galement concernĂ©s.

Cette rencontre avec la presse n’a pu se tenir l’annĂ©e dernière au regard des tensions sociales et militaires enregistrĂ©es dans le pays au cours du premier trimestre.