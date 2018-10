Alassane Ouattara se dit «confiant pour 2020» au regard des résultats des élections locales

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara s’est dit mercredi « confiant » pour l’élection présidentielle de 2020, estimant que « c’est de bon augure pour l’avenir », dans un discours à l’entame du Conseil des ministres.« C’est de bon augure pour l’avenir et je suis donc confiant pour 2020 », a déclaré le président Alassane Ouattara, qui a félicité les ministres ayant obtenu la victoire lors des élections municipales et régionales du 13 octobre 2018.

Ces résultats sont la « consécration de ce que nous souhaitons pour la Côte d’Ivoire, à savoir une Côte d’Ivoire rassemblée et en paix », a laissé entendre le chef de l’Etat ivoirien, qui tient son premier Conseil après ces élections locales.

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), la coalition au pouvoir, est arrivé en tête des élections municipales et régionales avec 92 communes sur 201 et 18 régions sur 31, suivi des candidats indépendants avec 56 communes et 3 régions, du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, ex-allié) avec 50 communes et 6 régions et du Front populaire ivoirien (Fpi) , le parti de Laurent Gbagbo qui a gagné 2 communes et une région.