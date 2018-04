Albanie: cuisses de grenouille, Mercedes et drapeaux europÃ©ens

Cinq choses Ă savoir sur l’Albanie, un pays profondĂ©ment attachĂ© Ă l’Europe, dont les habitants ont Ă©tĂ© sĂ©parĂ©s pendant des siècles d’occupation ottomane puis une dictature communiste autarcique.

La Commission europĂ©enne a recommandĂ© l’ouverture des nĂ©gociations d’adhĂ©sion Ă l’Union europĂ©enne (UE).

Mercedes et Europe, passions nationales

Flambant neuves ou brinquebalantes, les Mercedes sont la voiture nationale, pesant pour 40% du parc automobile selon le ministère des Transports.

Le visiteur remarquera Ă©galement l’omniprĂ©sence de deux drapeaux: l’aigle bicĂ©phale noir sur fond rouge, l’Ă©tendard national; mais aussi la bannière de l’Union europĂ©enne. IsolĂ©s du reste du monde sous le communisme, « les Albanais sont obsĂ©dĂ©s par l’Europe. L’Europe est pour eux un amour maladif mais aussi un vrai modèle », dit l’Ă©crivain Ismail KadarĂ©.

Le tourisme, secteur prometteur mais sous-exploité

Mer, montagne, rivières, sites antiques ou ottomans, bunkers communistes transformĂ©s en restaurants, gastronomie riche avec cuisses de grenouille, gibier et fruits de mer: l’Albanie a tout pour attirer les touristes. Ce potentiel est sous-exploitĂ©, par la faute d’infrastructures hĂ´telières et routières insuffisantes. Quand ces infrastructures sont bâties, c’est souvent de manière anarchique.

Ce pays de 2,9 millions d’habitants a attirĂ© 4,6 millions de visiteurs en 2016, selon le ministère du Tourisme.

Une Ă©migration massive

Selon le journal Monitor, l’Albanie a un taux d’Ă©migration considĂ©rable, avec une diaspora de 1,2 million de personnes. La faute Ă un niveau de vie parmi les plus bas d’Europe (salaire moyen de 355 euros), selon l’Institut national des Statistiques (INSTAT). Le chĂ´mage touche un jeune sur trois. Au dĂ©but des annĂ©es 1990, la moyenne d’âge Ă©tait de 28 ans, la plus jeune en Europe. Elle est dĂ©sormais de 37 ans, selon l’INSTAT.

L’Europe occidentale, notamment l’Allemagne et la France, ont Ă©tĂ© confrontĂ©s Ă un afflux massif de demandeurs d’asile albanais. Le phĂ©nomène serait toutefois en diminution, mĂŞme si aucun chiffre n’a Ă©tĂ© rendu public.

A cette Ă©migration massive s’ajoute une baisse de la fĂ©conditĂ©.

Cannabis et corruption

L’Albanie est le principal exportateur d’herbe de cannabis vers l’UE, notamment l’Italie, selon les rapports successifs d’Europol. Ce commerce reprĂ©senterait un tiers de la valeur du produit intĂ©rieur brut (PIB), selon des sources diplomatiques occidentales. Tirana assure ĂŞtre en train de gagner la bataille.

Les sommes en jeu nourrissent la corruption. L’UE exige de l’Albanie une rĂ©forme de son système judicaire et pĂ©nal: après la mise en place d’un système de contrĂ´le du passĂ© et du patrimoine des magistrats, une loi rĂ©cente prĂ©voit de licencier tout policier soupçonnĂ© de corruption et de liens avec le crime organisĂ©.

Talion et Vierges jurĂ©es, des traditions en voie d’extinction

Ismail KadarĂ© en a fait un de ces thèmes: Ă l’Ă©tranger, l’Albanie est associĂ©e Ă la vendetta locale, la « Gjakmarrja ». Dans les faits, on n’est pas loin de l’extinction de cette tradition rĂ©gie par un code d’honneur du XVe siècle, le « Kanun ». Quelques dizaines de personnes sont encore enfermĂ©es dans ce cycle infernal de vengeances familiales.

Autre tradition dĂ©clinante, celle des « vierges » jurĂ©es, les « burrĂ«nesha », ces femmes qui, parfois pour refuser un mariage ou parce qu’elles Ă©taient enfant unique, vivaient comme des hommes et Ă©taient traitĂ©es comme tels dans une sociĂ©tĂ© patriarcale. Elles ne sont plus qu’une poignĂ©e.