C’est la conclusion à laquelle est parvenue le Centre de recherche sur les maladies émergentes et ré-émergentes (CREMER) situé à Yaoundé. Selon son laboratoire de virologie, le VOC 2 du SARS-CoV2 se propage sur le territoire depuis tout au moins le 15 janvier de cette année.

Plusieurs variants importants du SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19, ont été identifiés ces derniers mois, comme le variant britannique ou encore celui identifié en Afrique du Sud. Après des études en laboratoire, le CREMER conclue dans une note d’information publiée le 5 mars 2021, que le variant Sud-africain est présent au Cameroun.

« Les résultats montrent donc une évolution dans la circulation des variants et la présence du variant Sud-africain à partir de janvier 2021 au Cameroun et contre lequel certains vaccins seraient moins efficaces. Suite à cette observation, une surveillance des variants du SARS-Cov2 au Cameroun devrait être renforcée afin de guider les stratégies vaccinales », conseille Mpouti Ngolè Eitel, chef du Centre de recherche sur les maladies émergentes et ré-émergentes.

Le variant sud-africain est considéré comme une version hautement transmissible du SARS-CoV2 responsable de la Covid-19. Ce variant a été détecté en Afrique du sud et son existence rendue publique le 18 décembre 2020. Il a par la suite été observé également en Europe, dont le Royaume-Uni et la France. Sa prévalence est plus élevée chez les personnes jeunes sans comorbidité et qu’elle conduit chez ces patients à des formes plus graves de la maladie que les autres variants.

Pour le moment le ministère de la Santé publique ne s’est pas prononcé sur la présence ou non cette nouvelle version du virus Covd-19.