Alex Okosi, nouveau Directeur général Google Afrique

« Alex est un leader confirmé possédant une riche expérience dans les secteurs des médias et de la technologie. Il possède une connaissance approfondie des pays africains et une passion pour l’utilisation de la technologie pour responsabiliser les personnes et les entreprises« , a déclaré Meir Brand, Vice-président des marchés émergents EMEA chez Google.

Okosi est un leader chevronné des médias, du divertissement et de la technologie. Avant de rejoindre YouTube, il a occupé le poste de Vice-Président exécutif et directeur général de Viacom International Media Networks Africa et BET International. Dans son poste le plus récent, il a joué un rôle central dans la direction de la croissance et de l’expansion de la plateforme en Afrique, au Moyen-Orient et en Turquie.

« Je suis enthousiasmé par la perspective de diriger l’équipe de Google en Afrique et par l’opportunité de faire partie encore plus étroitement de cette région diversifiée et dynamique, qui me tient tant à coeur », a déclaré Okoki. « Je crois fermement au potentiel de la technologie et, en particulier, d’Internet pour améliorer la vie des gens et aider les individus et les entreprises en Afrique à prospérer« .

En tant que directeur général de YouTube EMEA Emerging Markets, Okosi a joué un rôle central dans l’obtention du Black Voice Fund de 100 millions de dollars de YouTube dans la région EMEA. De plus, il s’est associé à Idris Elba pour inaugurer le concert-bénéfice annuel de la Journée de l’Afrique. En outre, il a été membre exécutif des comités Google et YouTube chargés de faire progresser et de respecter les engagements des entreprises en matière d’équité raciale dans la région EMEA.