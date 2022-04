La Fédération gambienne de football a demandé à la Fifa et la Caf d’ouvrir une enquête à propos des dernières déclarations du sélectionneur algérien Djamel Belmadi en l’encontre de l’arbitre Bakary Gassama.

Les propos haineux tenus par Djamel Belmadi à la chaîne de la Fédération algérienne de football continuent de faire des vagues en Afrique. Après le Cameroun, c’est au tour de la Fédération gambienne de football de réagir, en prenant la défense de son arbitre Bakary Gassama, mis en cause avec virulence par le sélectionneur de l’Algérie.

« Il a volé notre espoir. Je ne dis pas qu’il faut le tuer, mais il ne faut pas le laisser tranquille ! », a lâché Djamel Belmadi, encore très remonté un mois après le barrage retour, le 29 mars à Blida. Ce mercredi, la Fédération gambienne de football (GFF) contre-attaque suite à ces « vives attaques verbales lancées contre la personne de l’arbitre FIFA, M. Bakary Papa Gassama, par des ressortissants algériens à travers différents médias ».

« La Fédération gambienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération algérienne de football à ce sujet, et a formellement demandé à la FIFA et à la CAF d’ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires à l’encontre du sélectionneur de l’équipe nationale algérienne de football, M. Djamel Belmadi pour ses propos sur une vidéo (postée sur la chaîne YouTube de la FAF, ndlr) et à la télévision algérienne », annonce la Fédération gambienne de football.

« Sur la base de ce qui précède, nous avons également demandé à la Fédération algérienne de faire une déclaration publique condamnant les actions de M. Belmadi et toutes les attaques verbales contre M. Gassama par des Algériens et de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher leurs responsables et ressortissants de rééditer des remarques négatives et des menaces contre la personne de M. Gassama.

A défaut, la Fédération serait tenue pour responsable et complice de tout préjudice qui pourrait lui arriver », poursuit ce communiqué de la GFF. Craignant pour la sécurité de M. Gassama, l’instance conclut en précisant être « en contact permanent » avec lui et qu’elle veille sur sa sécurité au retour de ses déplacements à travers le continent.