Algérie-Cameroun : la Fifa sanctionne la Fédération algérienne de football

La commission de discipline de la FIFA a infligé une amende à la Fédération algérienne de football (FAF) pour un ensemble d’événements survenus lors du match de barrage entre l’Algérie et le Cameroun le 29 mars dernier à Blida.

Si certains algériens de mauvaise foi estiment que l’arbitrage du match entre les Fennecs et les Lions a été entaché de nombreuses erreurs, la FIFA a choisi de punir les agissements de certains supporteurs. D’après les informations du journal El Khabar, la commission de discipline de la FIFA a infligé une amende de 3 000 francs suisses à la FAF, suite au rapport accablant dressé par l’arbitre de la rencontre, Bakary Gassama.

Il faisait état de jets de sièges lors de cette rencontre qui continue donc à cristalliser les attentions. A en croire le journal, la FIFA a même fait preuve de clémence envers la FAF qui risquait une amende beaucoup plus élevé et des matchs à huit clos « Le jet de sièges est un acte passible d’une sanction financière pour mauvaise organisation pouvant aller jusqu’à 200 000 francs suisses, en plus d’une obligation jusqu’à deux matchs à huis clos ».

Il reste à connaître la suite définitive qui sera donnée au recours de la FAF concernant le match face au Cameroun. La FIFA a commencé à examiner ce dossier le 21 avril. Bakary Gassama s’est exprimé sur les accusations dont il fait l’objet depuis ce fameux match. Interrogé par le quotidien gambien The Standard, Bakary persiste et signe : « Cela ne m’atteint pas vraiment. On voit souvent cela de la part des équipes qui perdent. S’ils gagnent, ils te considèrent comme un bon arbitre. S’ils perdent, ils disent de toi que t’es mauvais ».

Vivement que cette histoire se termine au plus vite pour permettre aux Algériens et Camerounais de se préparer sereinement pour les deux matchs du mois de juin, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023.