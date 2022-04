Présent sur le plateau des Grandes Bouches sur Canal +, le consultant sur cette chaîne Patrick Mboma n’y est pas allé par quatre chemins pour répondre à Djamel Belmadi, ce lundi 25 avril.

La sortie désastreuse de Djamel Belmadi n’a pas laissé indifférent Patrick Mboma. L’ancien international camerounais a vivement critiqué les propos du sélectionneur algérien en lui rappelant que les erreurs arrivent et qu’il faisait bien parti de l’Afrique contrairement à ce qu’il laisse entendre. « Dans l’absolu, nous n’avons pas les meilleurs joueurs du monde. Nous n’avons pas dans l’absolu les meilleurs entraîneurs du monde. Pourquoi dans l’absolu voudriez-vous qu’on ait les meilleurs arbitres du monde ? Pourquoi ne pas accepter l’arbitrage tel qu’il est en Afrique ? Monsieur Gassama n’est peut-être pas pour les Algériens un bon arbitre mais il fait tout de même partie des meilleurs sifflets du continent. »

Le Ballon d’or africain 2000 a rappelé à Djamel Belmadi que l’Algérie a souvent gagné des matchs dirigés par Gassama : «Il a arbitré la demi-finale quand l’Algérie a gagné la CAN, ils ne se sont pas plaints de Monsieur Gassama. Monsieur Gassama a le droit de faire des erreurs. On en voit en Ligue des Champions, on en voit à l’Euro, dans des compétitions qui sont immensément suivies et on n’en fait pas autant sur l’arbitrage. Pas au point de dire que l’arbitre doit aller se faire hara-kiri parce que selon Belmadi, il n’a pas été bon. Selon Belmadi, il a volé le match et ça c’est plus grave »

L’ex-gloire des Lions émet une hypothèse : « Supposons qu’il n’ait pas été bon. Est-ce que ça vaut qu’il ne doive pas boire tranquillement, alors qu’il doit prendre un avion, un thé et une mille-feuille ? Et puis les propos, il faudra qu’il arrête et que Djamel se rappelle qu’il est Africain. Il a peut-être vécu longtemps en Asie mais il est Africain. Donc quand il dit nous on va chez eux… il en a la preuve. Il est allé au resto au Cameroun et il a été très bien traité et tout le monde était très bien traité donc de quoi il parle ? »

Au cours de cette même émission Nabil Djellit a également réagi aux propos tenus par Djamel Belmadi. Le journaliste d’origine algérienne, fervent supporter des Fennecs, s’est dit déçu par Djamel Belmadi « J’ai plutôt un sentiment de déception à son égard. Sur la forme évidemment. Pendant trois ans, j’ai trouvé que c’était un manager remarquable, passionné, travailleur. Depuis trois mois, je trouve qu’il a un peu perdu pied. Factuellement, il a droit de dire que l’arbitrage est mauvais, par contre je ne suis pas d’accord sur le fait de s’en prendre nommément à Monsieur Gassama et à sa tranquillité.

Il conclut en indiquant que : « Je trouve que c’est une sortie de route de sa part. Ensuite, je comprends sa déception mais les propos me paraissent très déplacés à plusieurs aspects […] J’ai l’impression qu’il ne digère toujours pas cette déception que je comprends parce qu’elle est grande chez les Algériens. Pour l’arbitrage n’a pas été bon, d’autres peuvent dire le contraire, je l’entendrais. Des erreurs d’arbitrage, il y en a tous les week-ends. Belmadi, je trouve qu’il ne se remet pas en cause. »