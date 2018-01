Algérie: imbroglio après l’annonce de l’ouverture du capital de PME publiques

Le ministre algĂ©rien de l’Industrie a remis en cause dimanche la rĂ©cente annonce par le Premier ministre de l’ouverture du capital de PME publiques, sous-entendant que le prĂ©sident algĂ©rien Abdelaziz Bouteflika n’avait pas donnĂ© son accord Ă cette dĂ©cision.

Le 23 dĂ©cembre, le Premier ministre Ahmed Ouyahia avait annoncĂ© que le gouvernement allait « faciliter l’ouverture du capital des Petites et Moyennes entreprises publiques », après la signature par le gouvernement, le patronat et la principale centrale syndicale du pays, d’une charte visant Ă dĂ©velopper les partenariats entre les secteurs publics et privĂ©s.

« Aucune privatisation ou ouverture de capital des entreprises nationales ne sera faite sans l’accord du prĂ©sident de la RĂ©publique. Ce sont ses prĂ©rogatives », a assurĂ© dimanche le ministre de l’Industrie Youcef Yousfi Ă la radio publique.

Le site AlgĂ©rie1 a publiĂ© dimanche une « directive prĂ©sidentielle » adressĂ©e aux ministères algĂ©riens, « qui subordonne dĂ©sormais tout projet d’ouverture du capital (…) Ă l’accord prĂ©alable » du prĂ©sident de la RĂ©publique.

Une source gouvernementale a confirmĂ© Ă l’AFP l’authenticitĂ© du document.

Pour le député Ramdane Taazibt, du Parti des Travailleurs (extrême gauche), « c’est un rappel à l’ordre du chef de l’Etat à son Premier ministre ».

« C’est un dĂ©saveu et une remise en cause de la politique de bradage des entreprises publiques », a-t-il dĂ©clarĂ© Ă l’AFP.

M. Ouyahia a Ă©tĂ© nommĂ© Premier ministre en aoĂ»t, après le limogeage trois mois Ă peine après sa nomination d’Abdelmajid Tebboune, critiquĂ© pour sa politique Ă©conomique.

L’AlgĂ©rie fait face depuis 2014 Ă la chute des prix des hydrocarbures – qui reprĂ©sentent 95% des ses ressources Ă l’exportation -, avec notamment pour consĂ©quence l’aggravation de son dĂ©ficit budgĂ©taire et une sĂ©rieuse Ă©rosion de ses rĂ©serves de change.