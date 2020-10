Aliou Cissé convoque 25 Lions contre le Maroc et la Mauritanie

Le sélectionneur des Lions du Sénégal de football a publié jeudi soir une liste de 25 joueurs, dont six nouveaux, pour les matchs amicaux du 9 et 13 octobre prochain.Près d’un an après le dernier match de l’équipe nationale, le technicien sénégalais a décidé d’injecter du sang neuf dans la Tanière. Le gardien Bingourou Kamara, le défenseur Ousseynou Ba, les milieux de terrain Joseph Lopy et Pape Cheikh Diop ainsi que les attaquants Mame Baba Thiam et Boulaye Dia sont les nouvellement appelés par Aliou Cissé pour affronter respectivement les Lions de l’Atlas et les Mourabitounes.

Le choc Maroc-Sénégal se tiendra à Rabat tandis que le derby sénégalo-mauritanien aura lieu à Thiès, à 70 km de Dakar.

Kamara et Dia, nés en France, ont ainsi choisi de représenter le pays de leurs parents. Le premier est un portier prometteur mais pas titulaire avec Strasbourg, tandis que le second est indiscutable au front de l’attaque rémoise.

Le Sochalien Lopy, formé à l’Académie Diambars avant de s’expatrier en France, a connu les sélections de jeunes du Sénégal. Ousseynou Ba est aussi passé par la formation des clubs traditionnels. Il a fait un passage remarqué la saison dernière, en Ligue Europa, en compagnie de son compatriote Pape Abou Cissé dans l’axe de la défense d’Olympiakos.

Pape Cheikh Diop, né au Sénégal mais qui a joué pour l’Espagne en U19, avait tardé à se décider sur sa carrière internationale. Il avait même un temps écarté l’idée de jouer pour son pays d’origine, faisant un clin d’œil à son pays d’adoption. Mais son parcours tourmenté dans ses différents clubs a semblé avoir amoindri ses chances de rejoindre la Roja.

La sélection de Mame Baba Thiam, né au Sénégal, symbolise pour sa part une récompense de ses performances de ces dernières années. En 2019, ce grand voyageur a réussi une saison pleine avec Kasımpaşa SK avant de signer en août dernier un contrat de trois ans avec Fenerbahce, l’un des clubs les plus huppés du championnat turc.

En plus de ces nouveaux, on assiste aux retours du gardien Clément Diop et de l’attaquant Opa Nguette. L’ossature de l’équipe est toutefois maintenue, avec les classiques Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté et Ismaila Sarr.

En revanche, l’ex-gardien dijonnais Alfred Gomis, récemment transféré à Rennes, ne fait pas partie de la liste, de même que Moussa Wagué, Pape Alioune Ndiaye, Mamadou Loum Ndiaye, Keita Baldé ou Mbaye Niang. Si ce dernier est en instance de transfert, Keita Baldé, Wagué et Ndiaye viennent tous de changer de clubs.

Pour raison de la pandémie de Covid-19, la Fédération sénégalaise n’a pas organisé la traditionnelle conférence de presse pour permettre au sélectionneur de présenter sa liste et commenter ses choix.

Voici la liste des joueurs appelés :

Gardiens : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Bingourou Kamara (RC Strasbourg, France), Clément Diop (Impact Montréal, Canada).

Défenseurs : Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Racine Coly (Nice, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Ousseynou Ba et Pape Abdou Cissé (Olympiakos, Grèce), Lamine Gassama (Göztepe, Turquie), Salif Sané (Shalke 04, Allemagne).

Milieux : Sidy Sarr (Nîmes, France), Krépin Diatta (Bruges, Belgique), Pape Cheikh Diop (Dijon, France), Idrissa Gana Guèye (PSG, France), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Joseph Lopy (Sochaux, France).

Attaquants : Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Mame Baba Thiam (Fenerbahce, Turquie), Opa Nguette (Metz, France), Sada Thioub (Angers, France), Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre), Boulaye Dia (Reims, France) et Habib Diallo (Metz, France).