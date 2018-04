Allemagne: accord pour des revalorisations salariales dans la fonction publique

Les employĂ©s de la fonction publique en Allemagne vont voir leurs Ă©moluments revalorisĂ©s en trois Ă©tapes jusqu’en 2020 aux termes d’un accord arrachĂ© dans la nuit de mardi Ă mercredi, selon le ministre de l’IntĂ©rieur, Horst Seehofer.

Les 2,3 millions de travailleurs des aĂ©roports, gares, hĂ´pitaux, services de ramassage des ordures ou crèches par exemple verront leurs revenus augmenter de 3,2% rĂ©troactivement au 1er mars 2018, puis d’environ 3,1% au 1er avril 2019 et enfin quelque 1,1% au 1er mars 2020, a-t-il dĂ©taillĂ©.

Le ministère de l’IntĂ©rieur nĂ©gocie au nom de l’Etat.

A la sortie des nĂ©gociations Ă Potsdam, près de Berlin, le dirigeant du principal syndicat de cette branche Verdi, Frank Bsirske, a jugĂ© qu’il s’agissait du meilleur accord nĂ©gociĂ© depuis des annĂ©es.

Dans le secteur du bâtiment en revanche, les nĂ©gociations n’ont pas abouti mardi, syndicat et employeurs ne parvenant pas Ă s’entendre sur une revalorisation salariale.

Une procĂ©dure de tentative de conciliation va maintenant ĂŞtre engagĂ©e. Le syndicat IG Bau rĂ©clame 6% d’augmentation de salaires pour les 800.000 travailleurs du secteur.

Dans la fonction publique, les principaux syndicats du secteur public (Verdi, GEW et DBB) exigeaient une hausse de 6% des salaires et voulaient qu’elle se traduise par au moins 200 euros de plus par mois pour les employĂ©s de l’Etat fĂ©dĂ©ral et des communes.

Les syndicats, arguant de la bonne santĂ© de l’Ă©conomie et de l’excĂ©dent budgĂ©taire record de 38,4 milliards d’euros en 2017, surfent sur la victoire dĂ©but fĂ©vrier du puissant syndicat IG Metall. Ce dernier a arrachĂ© dans la mĂ©tallurgie un accord inĂ©dit sur le droit Ă la semaine de 28 heures – pour une durĂ©e limitĂ©e – et une hausse salariale de 4,3%, après avoir exigĂ© initialement 6%.

Environ 150.000 travailleurs du secteur public ont pris part la semaine dernière Ă des « grèves d’avertissement » – des dĂ©brayages coordonnĂ©s de quelques heures – dans toute l’Allemagne pour augmenter la pression avant une nouvelle sĂ©rie de nĂ©gociations salariales du secteur.

Ces débrayages ont pesé notamment sur les transports. Pour le seul aéroport de Francfort, Lufthansa a dû annuler 800 vols.

Les « grèves d’avertissement » accompagnent traditionnellement en Allemagne le dĂ©but ou le milieu des nĂ©gociations salariales menĂ©es de manière saisonnière Ă l’expiration de chaque accord de branche. En cas de blocage plus persistant, les syndicats ont ensuite recours Ă la grève dite « dure ».