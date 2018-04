Allemagne: un Camerounais condamnÃ© Ã  perpÃ©tuitÃ© pour le meurtre de sa belle-fille

Nougni Marcel Laurier avait assené 28 coups de couteau à la fille unique de sa femme le 19 mai 2017. Trois jours plus tard, la gamine en était décédée.

La Cour d’assises de Karlsruhe en Allemagne a condamnĂ©, mardi, le nommĂ© Nougni Marcel Laurier alias LĂ©opold Asontia Ă une peine de prison Ă perpĂ©tuitĂ©. Celui-ci avait assenĂ© 28 coups de couteau Ă sa belle-fille âgĂ©e de sept ans au moment des faits le 19 mai 2017. Les blessures se sont avĂ©rĂ©es mortelles pour la petite Emilie.

Sa maman et elle avaient quitté le domicile familial quelques jours plus tôt. Elles s’étaient réfugiées chez une amie pour échapper aux violences de Nougni Marcel Laurier. Celui-ci avait fini par retrouver le domicile et s’y était présenté. En l’absence d’adultes dans la maison, il a agressé la petite Emilie.