Allemagne: controverse après un tweet anti-réfugiés

Une polĂ©mique a Ă©clatĂ© mardi en Allemagne après le retrait forcĂ© des rĂ©seaux sociaux, en vertu d’une nouvelle loi, d’un message anti-rĂ©fugiĂ©s de l’extrĂŞme droite Ă l’occasion du Nouvel An.

Un porte-parole de la police de Cologne, visĂ©e par le message et qui a portĂ© plainte, a estimĂ© que l’auteur du tweet, la responsable du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) Beatrix von Storch, s’Ă©tait potentiellement rendue coupable d' »incitation Ă la haine ».

Le parquet de la ville a indiquĂ© en parallèle avoir Ă©tĂ© saisi de plusieurs centaines d’autres plaintes sur le mĂŞme sujet provenant de particuliers.

Dans un message diffusĂ© sur ses comptes Twitter et Facebook après le Nouvel An, la dĂ©putĂ©e avait dĂ©noncĂ© le fait que la police de Cologne ait publiĂ© ses messages de prudence et d’information Ă la population locale Ă©galement en arabe.

« Que diable se passe-t-il dans ce pays? Pourquoi la police publie-t-elle dĂ©sormais ses messages officiels en arabe? », s’est emportĂ©e Beatrix von Storch.

« S’adresse-t-elle par ce biais aux hordes d’hommes barbares, musulmans et violeurs pour chercher Ă les amadouer? », a-t-elle ajoutĂ©. Une rĂ©fĂ©rence explicite aux agressions sexuelles dont avaient Ă©tĂ© victimes de nombreuses femmes Ă Cologne lors du RĂ©veillon de la Saint-Sylvestre 2016 de la part de jeunes migrants, une affaire qui avait scandalisĂ© le pays.

Tant Twitter que Facebook ont retirĂ© le message des comptes de l’Ă©lue AfD, en vertu d’une nouvelle lĂ©gislation en Allemagne visant Ă sanctionner plus durement les prises de position considĂ©rĂ©es comme incitant Ă la haine sur les rĂ©seaux sociaux.

Entrée en vigueur au 1er janvier, cette loi oblige les plateformes comme Facebook, Twitter ou YouTube à supprimer le plus souvent dans un délai de 24 heures les messages au contenu pénalement punissables, sous peine de fortes amendes.

Le co-prĂ©sident de l’AfD, Alexander Gauland, a dĂ©noncĂ© une lĂ©gislation « liberticide ». « Ces mĂ©thodes dignes de la Stasi me rappellent la RDA », a-t-il dit mardi, en rĂ©fĂ©rence Ă l’ancienne police politique du rĂ©gime communiste.

L’AfD a enchaĂ®nĂ© les succès Ă©lectoraux en Allemagne depuis l’arrivĂ©e de plus d’un million de demandeurs d’asile en 2015, en provenance notamment de Syrie.

Par ailleurs, l’Ordre des mĂ©decins en Allemagne a rejetĂ© mardi des appels de plusieurs responsables politiques visant Ă introduire des examens mĂ©dicaux obligatoires pour les jeunes demandeurs d’asile afin de vĂ©rifier leur âge, en cas de doute, et Ă©viter les fraudes.

« Si l’on pratiquait cela sur chaque rĂ©fugiĂ© cela constituerait une atteinte Ă la dignitĂ© humaine », a rĂ©agi le prĂ©sident de l’Ordre, dans le quotidien SĂĽddeutsche Zeitung. « Des radios sans ordonnance mĂ©dicale constituent une atteinte Ă l’intĂ©gritĂ© physique des personnes », a-t-il ajoutĂ©.

Le dĂ©bat a Ă©tĂ© lancĂ© suite au dĂ©cès la semaine dernière d’une adolescente de 15 ans, mortellement poignardĂ©e par un rĂ©fugiĂ© afghan du mĂŞme âge dans une droguerie Ă Kandel en RhĂ©nanie-Palatinat, dans le sud-ouest du pays.

L’auteur des faits Ă©tait son ancien petit ami selon les mĂ©dias allemands. Et le père de la victime a estimĂ© que son âge Ă©tait nettement plus Ă©levĂ© que celui figurant sur son Ă©tat civil. Le droit d’asile offre une protection plus aisĂ©e pour les mineurs.

Plusieurs responsables politiques, en particulier de la famille politique de la chancelière Angela Merkel, ont rĂ©clamĂ© dans la foulĂ©e l’introduction de tels tests « pour tous les rĂ©fugiĂ©s qui arrivent » et dont l’âge revendiquĂ© suscite des doutes.