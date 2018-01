Allemagne: le long chemin vers un gouvernement

L’accord de principe conclu vendredi entre conservateurs et sociaux-dĂ©mocrates pour un gouvernement allemand constitue une Ă©tape importante pour sortir le pays de l’impasse politique, mais pas la seule.

Il ne verra au mieux le jour qu’en mars, soit 6 mois après les Ă©lections lĂ©gislatives.

– Inconnue du SPD –

Les principaux dirigeants du SPD ont certes nĂ©gociĂ© le compromis et recommandent Ă leurs instances internes de soutenir l’idĂ©e d’un nouveau gouvernement de coalition avec les dĂ©mocrates-chrĂ©tiens d’Angela Merkel. Les deux mouvements ont dĂ©jĂ gouvernĂ© ensemble entre 2005 et 2009 puis entre 2013 et 2017.

La direction du parti dans son ensemble devrait donner son accord sans trop de problème dans la journĂ©e de vendredi. En revanche, l’issue est beaucoup plus incertaine concernant la base, très rĂ©ticente après une humiliante dĂ©faite aux lĂ©gislatives Ă servir Ă nouveau d’appoint au centre-droit. Un congrès des dĂ©lĂ©guĂ©s du parti le 21 janvier Ă Bonn sera dĂ©cisif. Le prĂ©sident du parti Martin Schulz a promis de faire campagne toute la semaine prochaine pour convaincre les fĂ©dĂ©rations sceptiques.

– Contrat de coalition –

Si le congrès du SPD donne bien son aval, alors des nĂ©gociations dĂ©taillĂ©es sur un contrat de coalition pourront dĂ©marrer fin janvier. La feuille de route gĂ©nĂ©rale rĂ©digĂ©e vendredi sera alors complĂ©tĂ©e. Mme Merkel a dit s’attendre Ă des discussions « à nouveau difficiles ». Elles devraient durer plusieurs semaines. A leur terme, le SPD a promis de soumettre leur rĂ©sultat cette fois Ă l’ensemble de ses militants, appelĂ©s Ă se prononcer lors d’une consultation interne par courrier. La procĂ©dure prendra elle aussi des semaines.

– Election par le Bundestag –

Si le SPD donne un feu vert dĂ©finitif, il restera encore Ă Angela Merkel Ă passer devant la chambre des dĂ©putĂ©s pour un nouveau mandat. C’est le Bundestag qui Ă©lit le ou la chancelière. Il lui faudra encore composer son gouvernement puis s’atteler Ă sa tâche la plus difficile: rester en poste au terme de ses quatre ans de mandat pour un record de longĂ©vitĂ© depuis 1945 dans le pays. Les Allemands en doutent majoritairement, selon un sondage publiĂ© cette semaine, car la chancelière part fragilisĂ©e suite Ă un score dĂ©cevant aux lĂ©gislatives. « Si l’on observe sa popularitĂ© et son aura dans l’opinion, on voit qu’Angela Merkel a dĂ©passĂ© son zĂ©nith », estime le politologue Oskar Niedermayer dans le quotidien Handelsblatt. « Dans l’intĂ©rĂŞt Ă©lectoral de son parti, elle ne devrait pas aller au terme de son mandat », ajoute-t-il.