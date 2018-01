Allemagne: Merkel arrache un accord de principe pour un gouvernement

Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont parvenus vendredi matin après plus de 24 heures de négociations à un accord de principe pour un nouveau gouvernement en Allemagne, qui doit permettre à la chancelière de rester au pouvoir.

« Oui », a indiquĂ© Ă l’AFP une source proche des discussions Ă la question de savoir si un compromis avait Ă©tĂ© obtenu et validĂ© au plus haut niveau des prĂ©sidents de partis.

Une Ă©lue de la famille politique de la chancelière, Dorothee Bär, a aussi confirmĂ© l’accord en publiant une photo du document sur Twitter.

Et cet accord de principe doit encore ĂŞtre validĂ© dans la journĂ©e de vendredi par les instances dirigeantes des trois partis concernĂ©s, les dĂ©mocrates-chrĂ©tiens d’Angela Merkel (CDU et CSU) et surtout du SPD, qui est entrĂ©e Ă reculons dans ces discussions après une dĂ©faite cuisante lors des lĂ©gislatives de septembre.

Ce compromis est susceptible de permettre Ă la première Ă©conomie europĂ©enne de sortir de son impasse politique trois mois et demi après le scrutin. Et Ă Angela Merkel d’assurer sa survie politique, avec un possible quatrième mandat après douze ans de pouvoir.

– Rien de dĂ©finitif –

Après un premier Ă©chec en novembre pour s’entendre sur une coalition majoritaire avec les Ă©cologistes et les libĂ©raux, la chancelière n’avait plus le droit Ă l’erreur si elle voulait rester Ă la tĂŞte du pays.

Mais rien n’est encore dĂ©finitif. CĂ´tĂ© social-dĂ©mocrate, la dĂ©cision d’entrer dans un nouveau gouvernement de coalition avec les conservateurs devra aussi recevoir le feu vert des dĂ©lĂ©guĂ©s du parti lors d’un congrès extraordinaire le 21 janvier Ă l’issue très incertaine.

Ensuite des négociations détaillées sur un programme de coalition débuteront.

Dans le meilleur des cas, un nouvel exĂ©cutif ne sera en place que fin mars, alors que toute l’Europe s’impatiente. La France en particulier, qui attend une rĂ©ponse Ă ses propositions de rĂ©formes de la zone euro.

C’est du reste l’une des exigences du SPD: « si nous acceptions de rentrer au gouvernement, ce ne serait qu’Ă la condition de renforcer l’Europe », a insistĂ© son chef Martin Schulz jeudi.

Le SPD avait dans un premier temps choisi l’opposition.

Mais l’Ă©chec en novembre de discussions gouvernementales entre conservateurs, libĂ©raux et Ă©cologistes, puis la pression du chef de l’Etat Frank-Walter Steinmeier, poids-lourds du SPD qui veut Ă©viter de nouvelle Ă©lections risquant de profiter Ă l’extrĂŞme droite, ont contraint Martin Schulz Ă une volte-face dĂ©licate.

La base du SPD, qui aura le dernier mot, peut toutefois encore tout faire capoter au bout du compte. Et elle reste très sceptique Ă l’idĂ©e de servir Ă nouveau d’appoint aux conservateurs.

Plusieurs fĂ©dĂ©rations rĂ©gionales puissantes, notamment celle de RhĂ©nanie-du-Nord-Westphalie, l’Etat fĂ©dĂ©rĂ© le plus peuplĂ© du pays, penchent en faveur d’un refus d’une alliance.

– « Coalition des perdants » –

DĂ©sireux de convaincre les militants, Martin Schulz a mis en avant les thèmes de justice sociale lors des pourparlers, rĂ©clamant d’importants investissements dans l’Ă©ducation et les infrastructures, un soutien aux classes moyennes et dĂ©favorisĂ©es, la suppression des inĂ©galitĂ©s face Ă l’assurance santĂ© entre riches et pauvres et une augmentation du taux d’imposition sur les gros salaires de 42 Ă 45%.

L’Allemagne, en pleine croissance, a les moyens d’ĂŞtre gĂ©nĂ©reuse. Avec plus de 38 milliards d’excĂ©dent budgĂ©taire en 2017, les caisses publiques n’ont jamais Ă©tĂ© aussi remplies depuis la rĂ©unification, selon des chiffres officiels publiĂ©s jeudi.

Les conservateurs, plus portĂ©s Ă l’Ă©conomie qu’Ă la dĂ©pense, ont eux insistĂ© sur des baisses d’impĂ´t limitĂ© pour tous.

Les deux camps se sont opposés aussi sur la politique migratoire, que les conservateurs veulent durcir tandis que le SPD a prôné un assouplissement du regroupement familial.

Le contexte politique est défavorable, tant pour les démocrates-chrétiens que pour les sociaux-démocrates.

Certains mĂ©dias ont dĂ©jĂ qualifiĂ© leur possible alliance de « coalition des perdants » car chacun a Ă©tĂ© sanctionnĂ© par les Ă©lecteurs lors du scrutin lĂ©gislatif, marquĂ©e par la percĂ©e de l’extrĂŞme droite.

Le deux camps ne reprĂ©sentent qu’une courte majoritĂ© des suffrages, Angela Merkel ayant remportĂ© une victoire Ă la Pyrrhus avec un score historiquement bas.

Une majoritĂ© d’Allemands (56%) pensent mĂŞme que la chancelière quittera ses fonctions avant la fin de son Ă©ventuelle prochaine mandature, selon un sondage publiĂ© jeudi par le quotidien Handelsblatt.