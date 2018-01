Allemagne: Merkel se rapproche d’un nouveau mandat de chancelière

Angela Merkel est parvenue vendredi Ă un accord de principe pour prendre la tĂŞte d’un nouveau gouvernement en Allemagne avec le soutien des sociaux-dĂ©mocrates et a promis dans la foulĂ©e de contribuer à « un nouveau dĂ©part » de l’Europe.

Au terme de cinq journĂ©es de tractations difficiles, dont une dernière session de 24 heures non-stop Ă Berlin, la chancelière conservatrice s’est fĂ©licitĂ©e du trouvĂ© qui doit lui permettre de rester au pouvoir pour quatre annĂ©es de plus et Ă l’Allemagne de sortir d’une impasse politique inĂ©dite.

Elle a appelĂ© de ses voeux « la constitution d’un stable » pour les prochaines annĂ©es dans son pays.

Les Ă©lections lĂ©gislatives de septembre, marquĂ©es par un repli des partis traditionnels et une percĂ©e de l’extrĂŞme droite, n’ont en effet pas permis de dĂ©gager de majoritĂ© Ă©vidente Ă la chambre des dĂ©putĂ©s.

Après avoir d’abord tentĂ© sans succès Ă l’automne de forger un gouvernement avec les LibĂ©raux et les Ă©cologistes, Angela Merkel n’avait plus le choix: elle devait trouver un accord avec le parti social-dĂ©mocrate. Au risque sinon de voir sa carrière menacĂ©e après douze ans Ă la chancellerie.

Le compromis de 28 pages finalement obtenu entre démocrates-chrétiens de la CDU et de la CSU et sociaux-démocrates doit encore être validé par les partis.

Il dresse les grandes lignes des objectifs du possible gouvernement de coalition et doit ouvrir la voie à des négociations cette fois détaillées sur la politique qui sera suivie. Un processus qui devrait prendre des semaines.

Dans l’immĂ©diat, les deux familles politiques, qui ont dĂ©jĂ gouvernĂ© ensemble dans la coalition sortante (2013-17), ont mis l’accent sur l’Europe.

Angela Merkel a promis devant la presse de contribuer à « un nouveau dĂ©part de l’Europe » aux cĂ´tĂ©s de la France, au moment oĂą le projet europĂ©en est fragilisĂ© par le Brexit et la montĂ©e des tendances nationalistes sur le continent.

Le chef de l’Etat français Emmanuel Macron attend toujours une rĂ©ponse aux propositions qu’il avait faites Ă ce sujet fin septembre, et qui concernent en particulier une rĂ©forme de la zone euro.

La politique migratoire a été aussi pendant longtemps un point de discorde dans les négociations.

Au final, les deux camps ont convenu de limiter le nombre annuel de demandeurs d’asile dans le pays Ă entre 180.000 et 220.000, ce que souhaitaient les conservateurs.

L’Allemagne a accueilli plus d’un million d’entre eux entre 2015 et 2016, ce qui a valu Ă Angela Merkel beaucoup de critiques et a permis Ă l’extrĂŞme droite de percer dans l’opinion.

Mais en dĂ©pit du compromis de vendredi, rien n’est encore dĂ©finitif.

CĂ´tĂ© social-dĂ©mocrate, la dĂ©cision d’entrer dans un nouveau gouvernement de coalition avec les conservateurs devra aussi recevoir le feu vert des dĂ©lĂ©guĂ©s du parti lors d’un congrès extraordinaire le 21 janvier, Ă l’issue très incertaine. Puis au bout du processus des militants lors d’une consultation interne.

Dans le meilleur des cas, un nouvel exĂ©cutif ne sera en place que fin mars, alors que toute l’Europe s’impatiente.

La base du SPD peut donc encore tout faire capoter. Car elle reste très sceptique Ă l’idĂ©e de servir Ă nouveau d’appoint aux conservateurs.

– Caisses publiques pleines –

DĂ©sireux de convaincre les militants, Martin Schulz a parlĂ© d’un rĂ©sultat « formidable » et mis en avant les thèmes de justice et cohĂ©sion sociales.

Il n’a toutefois pas obtenu tout ce qu’il voulait, loin s’en faut.

Les conservateurs ont refusé sa requête de créer une « assurance-maladie citoyenne », sorte de Sécurité Sociale à laquelle tout le monde devrait cotiser pour réduire les inégalités devant la santé entre assurances privées et publiques.

Au final, l’accord prĂ©voit seulement que les employeurs aideront davantage au financement des assurances aux caisses publiques.

De mĂŞme, le SPD n’a pas obtenu les hausses d’impĂ´ts pour les revenus les plus Ă©levĂ©s qu’il souhaitait.

Même avec cet accord, le contexte politique est défavorable, tant pour les démocrates-chrétiens que pour les sociaux-démocrates.

Certains médias ont déjà qualifié leur possible alliance de « coalition des perdants » car chacun a été sanctionné par les électeurs lors du scrutin législatif.

Une majoritĂ© d’Allemands (56%) pensent mĂŞme que la chancelière quittera ses fonctions avant la fin de son Ă©ventuelle prochaine mandature, selon un sondage publiĂ© jeudi par le quotidien Handelsblatt.