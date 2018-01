Allemagne: Merkel voit encore de « gros obstacles » pour un gouvernement

Angela Merkel a tempĂ©rĂ© jeudi les espoirs d’accord rapide pour former un gouvernement en Allemagne en prĂ©venant que « de gros obstacles » subsistaient entre son parti conservateur et sociaux-dĂ©mocrates, alors qu’elle joue son avenir politique sur ce dossier.

« Ce sera une dure journĂ©e », a-t-elle averti en arrivant Ă la dernière sĂ©ance de discussion prĂ©vue Ă Berlin, dont l’issue n’est pas attendue avant tard dans la nuit.

Après un premier Ă©chec en novembre pour s’entendre sur une coalition majoritaire avec les Ă©cologistes et les libĂ©raux, la chancelière de 63 ans n’a plus le droit Ă l’erreur si elle veut gouverner quatre ans de plus.

Elle s’est dit prĂŞte à « trouver des compromis constructifs » entre son camp dĂ©mocrate-chrĂ©tien (CDU et CSU) et les sociaux-dĂ©mocrates du SPD.

« Les gens attendent de nous aussi que nous trouvions des solutions et c’est dans cet esprit que je travaillerai aujourd’hui », a soulignĂ© la chancelière. Mais dans le mĂŞme temps elle n’entend pas sacrifier sa volontĂ© de gouverner « convenablement » le pays, au moment oĂą le SPD rĂ©clame des dĂ©penses publiques allant au-delĂ de ce que veulent les conservateurs.

– Affaiblie –

Pour le politologue Karl-Rudolf Korte, Mme Merkel, affaiblie après une victoire Ă©lectorale remportĂ©e avec un score dĂ©cevant, « serait finie » en cas de nouvel Ă©chec pour former une coalition. Il en va de mĂŞme pour son alliĂ© Horst Seehofer, prĂ©sident du parti bavarois CSU, et pour le chef des sociaux-dĂ©mocrates Martin Schulz, dont l’autoritĂ© est contestĂ©e depuis une claque Ă©lectorale le 24 septembre.

Certains mĂ©dias les ont qualifiĂ©s dĂ©jĂ de « coalition des perdants » car ils ont tous Ă©tĂ© sanctionnĂ©s par les Ă©lecteurs lors du scrutin lĂ©gislatif, marquĂ©e par la percĂ©e de l’extrĂŞme droite, et sont en position de faiblesse.

La popularitĂ© d’Angela Merkel, au pouvoir depuis douze ans, est du reste en repli. Et une majoritĂ© des Allemands (56%) pensent que Mme Merkel quittera ses fonctions avant la fin de son Ă©ventuelle prochaine mandature, selon un sondage publiĂ© jeudi par le quotidien Handelsblatt.

Dans ce contexte, les dirigeants « vont tout faire pour arriver Ă une nouvelle grande coalition », qui ne serait « de facto qu’une mini-coalition car ils n’ont que 53% » des voix, a estimĂ© Karl-Rudolf Korte sur la chaĂ®ne ZDF.

Les divergences en vue d’un accord restent importantes nĂ©anmoins. Les conservateurs, en particulier la CSU dĂ©jĂ en campagne pour des Ă©lections rĂ©gionales cet automne, exigent un durcissement de la politique migratoire et une rĂ©duction limitĂ©e des impĂ´ts pour tous.

Le SPD plaide, lui, en faveur d’un assouplissement du regroupement familial pour les rĂ©fugiĂ©s, d’investissements dans l’Ă©ducation et les infrastructures et d’un soutien pour les classes moyennes et dĂ©favorisĂ©es.

S’invitant dans le dĂ©bat, le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire a appelĂ© l’Allemagne à « investir plus » dans un entretien Ă l’hebdomadaire Die Zeit paru jeudi.

– « Renforcer l’Europe » –

Les partenaires potentiels ont pu toutefois avancer sur certains dossiers, comme sur une loi concernant l’immigration qualifiĂ©e, essentielle pour la première Ă©conomie europĂ©enne Ă la population vieillissante.

Si certains points d’accord ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© trouvĂ©s, les sociaux-dĂ©mocrates ne devraient dĂ©voiler que vendredi s’ils recommandent une nouvelle coalition.

Ensuite il reviendra aux dĂ©lĂ©guĂ©s rĂ©unis en congrès extraordinaire le 21 janvier de dire s’ils approuvent ou non des nĂ©gociations dĂ©taillĂ©es. Et en fin de parcours, les militants devront approuver le contrat de gouvernement.

Si tout va bien, un nouvel exĂ©cutif ne sera donc en place qu’Ă la fin mars, alors que toute l’Europe s’impatiente. La France en particulier, qui attend une rĂ©ponse Ă ses propositions de rĂ©formes de la zone euro.

C’est l’une des exigences du SPD: « si nous acceptions de rentrer au gouvernement, ce ne serait qu’Ă la condition de renforcer l’Europe », a insistĂ© M. Schulz jeudi.

MĂŞme en cas d’accord jeudi soir, la base du SPD -qui aura le dernier mot- peut tout faire capoter au bout du compte. Et elle reste très rĂ©servĂ©e Ă l’idĂ©e de servir Ă nouveau d’appoint aux conservateurs.

« Le scepticisme était et reste justifié », a déclaré un dirigeant du SPD, Ralf Stegner.