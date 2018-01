Allemagne: premières consultations de l’année entre Merkel et le SPD

Angela Merkel et ses alliĂ©s conservateurs rencontrent mercredi Ă Berlin les principaux dirigeants du parti social-dĂ©mocrate, en prĂ©ambule au lancement officiel de discussions pour tenter de former un gouvernement, qui s’annoncent compliquĂ©es.

Cette première rĂ©union au sommet de la nouvelle annĂ©e doit dĂ©buter en dĂ©but d’après-midi Ă Berlin. Elle vise avant tout Ă dĂ©finir la le contenu et les modalitĂ©s des pourparlers Ă venir, qui commencent officiellement dimanche et doivent durer six jours.

En fin de matinée, la chancelière et le président de son parti allié bavarois CSU, Horst Seehofer, se sont réunis pour définir une position commune face aux sociaux-démocrates.

Les discussions dĂ©butent dans une ambiance tendue. La CSU a posĂ© plusieurs conditions ces derniers jours aux antipodes des positions du SPD de Martin Schulz, comme le renforcement du budget de la dĂ©fense ou un durcissement de l’accueil des rĂ©fugiĂ©s.

« L’Allemagne ne veut plus ĂŞtre le centre d’attraction pour les rĂ©fugiĂ©s du monde entier », a tonnĂ© un de ses dirigeants, Alexander Dobrindt, dans une interview au journal rĂ©gional MĂĽnchner Merkur.

Le parti conservateur bavarois a aussi rejetĂ© les projets sociaux-dĂ©mocrates visant Ă doper les investissements dans l’Ă©ducation.

Le parti CSU, lui aussi très malmenĂ© par les Ă©lecteurs lors du scrutin lĂ©gislatif du 24 septembre, est dĂ©jĂ entrĂ© en campagne pour des Ă©lections rĂ©gionales cet automne en Bavière, oĂą sa majoritĂ© absolue est menacĂ©e par la montĂ©e en puissance du parti d’extrĂŞme-droite Alternative pour l’Allemagne (AfD).

Trois mois après ces Ă©lections lĂ©gislatives dont elle est sortie victorieuse mais affaiblie, Angela Merkel est condamnĂ©e Ă trouver un terrain d’entente avec les sociaux-dĂ©mocrates si elle veut rester Ă la tĂŞte d’un exĂ©cutif soutenu par une majoritĂ© Ă la chambre des dĂ©putĂ©s.

La chancelière, qui rechigne Ă l’idĂ©e d’un gouvernement minoritaire, avait Ă©chouĂ© en novembre Ă s’accorder avec les Ă©cologistes et le libĂ©raux.

Au bout du compte, un congrès du SPD prĂ©vu le 21 janvier dĂ©cidera si le plus vieux parti d’Allemagne s’engage ou non dans une coalition avec les conservateurs.

En douze ans de pouvoir, Angela Merkel a dĂ©jĂ gouvernĂ© deux fois avec le SPD, qui a Ă©tĂ© laminĂ© aux Ă©lections. Le parti est divisĂ© sur la marche Ă suivre, entre une cure d’opposition et une nouvelle alliance avec Merkel pour Ă©viter de nouvelles Ă©lections qui pourraient surtout profiter Ă l’AfD.