Allemagne: un Palestinien comparaît pour un attentat « islamiste » au couteau

Un demandeur d’asile palestinien a reconnu vendredi avoir tuĂ© au couteau en juillet 2017 un client de supermarchĂ© Ă Hambourg, dans le nord de l’Allemagne, un crime qui avait ravivĂ© les craintes d’attentats islamistes dans le pays.

« Ce geste avait, de son point de vue, un contexte religieux qui Ă©tait pour lui d’une importance fondamentale au moment des faits », a expliquĂ© son avocat Christoph Burchard au premier jour du procès d’Ahmad Alhaw, 26 ans, devant le Tribunal supĂ©rieur de Hambourg.

Cette confession Ă©crite, usuelle en Allemagne oĂą il arrive que les accusĂ©s n’ouvrent pas la bouche de tout leur procès, conforte la thèse de l’accusation Ă©voquant un attentat « islamiste », celle des troubles psychiques ayant Ă©tĂ© abandonnĂ©e pendant l’enquĂŞte.

Le jeune homme, grand, mince et porteur d’une barbe fournie, nĂ© en Arabie Saoudite avant de grandir dans la bande de Gaza, encourt la prison Ă perpĂ©tuitĂ© pour « meurtre aggravé », soit en pratique un minimum de 15 ans de dĂ©tention avant de pouvoir demander une libĂ©ration conditionnelle.

L’enquĂŞte n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucun lien avec l’organisation Etat islamique (EI) et conclu Ă la piste d’un « loup solitaire », estimant qu’il avait voulu « tuer au hasard des citoyens allemands de religion chrĂ©tienne » par adhĂ©sion à « l’islamiste radical », a martelĂ© Yasimin TĂĽz, la reprĂ©sentante du parquet.

Après un parcours chaotique, marquĂ© par des Ă©tudes de dentiste interrompues en Egypte puis des tentatives infructueuses d’obtenir l’asile en Europe, il aurait voulu « se venger » contre le traitement, Ă ses yeux injuste, rĂ©servĂ© aux musulmans dans les pays occidentaux, a poursuivi Mme TĂĽz.

Son procès devrait durer au moins jusqu’Ă dĂ©but mars.

– Failles –

Fin juillet, M. Alhaw Ă©tait entrĂ© en pleine journĂ©e dans un supermarchĂ© de Hambourg, s’emparant dans un rayon d’un couteau de cuisine dotĂ© d’une lame de 20 cm, et avait mortellement poignardĂ© un client de 50 ans.

Il avait par la suite pris la fuite et blessĂ© dans la rue six autres personnes avec son couteau en criant « Allah Akbar », avant d’ĂŞtre maĂ®trisĂ© Ă l’issue d’une course poursuite par des badauds.

Son cas place de nouveau l’administration allemande et les services de renseignement dans une position inconfortable.

ArrivĂ© en mars 2015 en Allemagne depuis la Norvège puis la Suède et l’Espagne, ce Palestinien avait Ă©tĂ© dĂ©boutĂ© de sa demande d’asile fin 2016 mais n’avait pu ĂŞtre reconduit Ă la frontière faute de papiers en règle.

Il avait mĂŞme Ă©tĂ© considĂ©rĂ© avant son passage Ă l’acte comme « un cas suspect » suite à « des Ă©lĂ©ments montrant une radicalisation » religieuse.

Son attaque au couteau s’est produite sept mois après l’attentat au camion-bĂ©lier sur un marchĂ© de NoĂ«l berlinois, qui avait fait 12 morts et rĂ©vĂ©lĂ© d’importantes failles des services de renseignements.

Cet attentat avait Ă©tĂ© commis par un demandeur d’asile tunisien, Anis Amri, qui Ă©tait dans une situation juridique similaire et considĂ©rĂ© de longue date comme potentiellement dangereux par la police.

De nombreux attentats ou tentatives ont Ă©tĂ© commis par des demandeurs d’asile, valant des critiques Ă la chancelière Angela Merkel, accusĂ©e par ses dĂ©tracteurs d’avoir fait peser un risque Ă son pays en ouvrant la porte Ă des centaines de milliers de rĂ©fugiĂ©s en 2015 et 2016.

L’extrĂŞme droite allemande Alternative pour l’Allemagne en particulier a profitĂ© de ces inquiĂ©tudes dans l’opinion en faisant son entrĂ©e Ă la chambre nationale des dĂ©putĂ©s en septembre.

La question migratoire continue à dominer le débat politique. Elle est au centre des tractations entre conservateurs et sociaux-démocrates pour tenter de former un nouveau gouvernement.