Alpha Condé veut faire du Waqf guinéen un « modèle régional »

Le président de la Guinée, Alpha Condé a « réaffirmé », mercredi à Conakry, « l’engagement » de son gouvernement à continuer d’apporter « tout son soutien » au Groupe de la Banque islamique de développement (BID) pour faire du « Waqf (de la) Guinée un modèle au niveau régional et international ».Alpha Condé, s’exprimant à la conférence régionale du Waqf, a dit sa « gratitude ainsi que la reconnaissance du peuple de Guinée au président du groupe de la Banque islamique de développement (Dr Bandar Hajjar) pour la contribution de son institution pour le développement de la Guinée ».

Organisée sous sa présidence et de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keita, cette conférence, en partenariat avec la BID, est ouverte depuis mercredi matin dans la capitale guinéenne. Le Sénégal est représenté à cette manifestation par son Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne.

Ibrahima Boubacar Keita a notamment salué le modèle que constitue la communauté islamique. « Nous sommes réunis à Conakry pour examiner le merveilleux outil qui est le Waqf, qui peut faire en terme de mobilisation des ressources dans le domaine qui sont aujourd’hui essentiel à notre survie, à notre développement, les infrastructures, l’énergie, l’agriculture l’éducation », a-t-il dit.

Pour le Sénégalais Mahammed Dionne, cette conférence est une première en Afrique subsaharienne. « Elle montre la volonté politique de nos plus hautes autorités de développer les instruments des financements innovants comme la finance islamique au potentiel avéré pour nos économies en quêtes d’émergence aux inclusions sociales », a indiqué le chef du gouvernement du Sénégal.

Durant deux jours, les participants venus des pays d’Afrique et de l’Arabie saoudite échangeront sur le potentiel du Waqf pour parvenir à un développement durable sur le partage d’expériences et d’initiatives Waqf dans les pays africains et sur le financement des projets Waqf.