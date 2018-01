Altercation entre médecins et pompiers au CHU de Yopougon: un événement ‘’malheureux », (GSMP)

Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires ivoirien ( GSPM) a estimĂ©, mercredi, que l’altercation survenue dans la nuit de lundi Ă mardi entre ses hommes et des mĂ©decins du Centre hospitalier universitaire ( CHU) de Yopougon Ă l’ouest d’Abidjan au sujet de la prise en charge d’un malade, est un ‘’Ă©vĂ©nement malheureux, conjoncturel, humain et ponctuel ». « Cet Ă©vĂ©nement malheureux,  loin de fragiliser le couple GSPM/ hĂŽpitaux, permettra de trouver les procĂ©dures adĂ©quates pour le bien des populations », assure le GSPM dans une note d’information ajoutant que la « collaboration entre ces deux entitĂ©s est et doit demeurer parfaite pour la prise en charge efficiente des blessĂ©s et malades ».

Poursuivant,  le GSPM annonce que des discussions ont été engagées à la suite de cette altercation au plus haut niveau de la hiérarchie des sapeurs-pompiers, des armées, du CHU et des autorités sanitaires.

« Le GSPM ne veut pas faire enfler la polĂ©mique, mais plutĂŽt faire comprendre aux usagers que la relation entre le GSPM et les CHU notamment de Yopougon ne saurait ĂȘtre altĂ©rĂ©e par cette situation », rassure Ă nouveau la note d’information, rĂ©affirmant l’objectif commun des deux institutions qui est «de mettre la victime au centre de nos prĂ©occupations».

Dans la nuit du 1er au 02 janvier 2017, un médecin de garde aux urgences du CHU de Yopougon, aurait été molesté,  selon des sources concordantes par des éléments du GSPM qui y avaient transporté un malade.

Le mĂ©decin de service avait demandĂ©, selon les mĂȘmes sources, aux sapeurs-pompiers,  de patienter avant la prise en charge du malade transportĂ©, expliquant que le service des urgences affichait complet.

La polĂ©mique au sujet de cette incomprĂ©hension  entre les deux entitĂ©s a enflĂ© sur les rĂ©seaux sociaux. Mardi,  la ministre ivoirienne de la santĂ© et de l’hygiĂšne publique, Raymonde Goudou Coffie,  s’est rendue sur place au CHU de Yopougon pour s’enquĂ©rir de ladite affaire.

Une rĂ©union de crise prĂ©sidĂ©e par celle-ci en compagnie de la hiĂ©rarchie militaire, des sapeurs-pompiers et du corps mĂ©dical du CHU, a permis d’apaiser la tension entre les deux entitĂ©s.