Aménagement du régime de l’impôt synthétique en Côte d’Ivoire

Un amĂ©nagement du rĂ©gime de l’impĂ´t synthĂ©tique ivoirien a Ă©tĂ© effectuĂ© selon le chiffre d’affaires des contribuables, indique l’annexe fiscale 2018, prĂ©sentĂ©e mardi aux dirigeants et responsables d’entreprises par le Cabinet Mondon Conseil International.L’annexe fiscale 2018 « fixe un taux unique de 5% pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 10 millions et 50 millions F Cfa » et « un taux unique de 8% pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre 50.000.001 et 100 millions F Cfa ».

Avant l’entrĂ©e en vigueur de ce dispositif fiscal, Ă©taient soumises au rĂ©gime de l’impĂ´t synthĂ©tique, les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 5 et 50 millions de F Cfa.

Selon l’administration fiscale, ce dispositif vise Ă fiscaliser le secteur informel et amener les opĂ©rateurs Ă©conomiques ne rĂ©alisant pas des chiffres d’affaires importants Ă s’acquitter de leurs obligations fiscales en payant un seul impĂ´t qui se substitue Ă la TVA, Ă la patente et Ă l’impĂ´t sur le bĂ©nĂ©fice.

Les statistiques révèlent que les assujettis à cet impôt constituent plus de 50% du fichier de la direction générale des impôts, tandis que leur contribution ne représente que 1% des recettes fiscales recouvrées dans le pays.

Le dispositif institue des sanctions fiscales pour les contribuables exploitant leurs activitĂ©s sous ce rĂ©gime lorsqu’ils ne respectent pas les obligations prĂ©vues par le code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts, notamment le cahier de recettes et de dĂ©penses.

Il porte la part de l’Etat dans les recettes de l’impĂ´t synthĂ©tique de 50% Ă 60%, ramenant ainsi la quote-part des collectivitĂ©s territoriales Ă 40%: État 60% et collectivitĂ©s territoriales 40%.

Pour le Cabinet Mondon Conseil International, il y a « une incohĂ©rence entre le rĂ©gime de l’impĂ´t synthĂ©tique et l’article 12 qui amĂ©nage les taux et montants de l’impĂ´t minimum forfaitaire  (IMF) ». Car, le taux unique de l’IMF est applicable Ă toutes les entreprises, quel que soit leur rĂ©gime d’imposition, or l’impĂ´t synthĂ©tique est un agrĂ©gat de plusieurs impĂ´ts (BIC, patente, TVA).

« L’IMF qui ne concerne que l’impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices, ne peut ĂŞtre appliquĂ© Ă ce rĂ©gime d’imposition », soutient le Cabinet d’expertise fiscale, qui fait observer que « la catĂ©gorie de contribuables dont le chiffre d’affaires est infĂ©rieur Ă 62,5 millions F Cfa, le montant de l’impĂ´t synthĂ©tique sera systĂ©matiquement infĂ©rieur au minimum fixĂ© en matière d’ImpĂ´t minimum forfaitaire ».

Ces contribuables, selon le Cabinet, devront donc s’acquitter en rĂ©alitĂ© un impĂ´t de 5 millions F Cfa systĂ©matiquement, « ce qui ne serait pas ni techniquement justifiĂ©, ni Ă©conomiquement viable », poursuit le Cabinet, qui conclut que « la lettre du dispositif n’a pas modifiĂ© le champ d’application de l’IMF ».