Aminata Ahidjo : « Maurice Kamto est ingrat à l’égard de Paul Biya »

Depuis le 2 février que certains journaux relaient des propos attribués à la fille de l’ancien président du Cameroun, qui sont peu honorables pour le Mouvement pour la renaissance du Cameroun, ni le parti ou encore moins son leader n’a opposé un démenti.

Le site d’informations CamerounWeb s’est fait l’écho des surprenantes révélations d’Aminatou Ahidjo lors d’un meeting tenu le 2 février à la Maison des femmes de Garoua. Le journal relais que la fille de l’ancien président de la République du Cameroun a présenté le leader du MRC comme un ami en secret du chef de l’Etat, mais qui manque de reconnaissance. « S’il est professeur ou enseignant c’est grâce au président Paul Biya. Le professeur Maurice Kamto se montre assez ingrat à l’égard du président Paul Biya », déclare-t-elle.

La présidente du conseil d’administration du Palais des congrès de Yaoundé s’étonne de l’attitude du deuxième à la dernière Présidentielle. « Kamto continue à entretenir de bonnes relations avec le pouvoir en place. Ça m’étonne qu’il encourage le désordre au Cameroun. Voilà ce que ses militants ignorent ».

Aminatou Ahidjo, vice-présidente de la sous-commission nationale de la communication du RDPC, parti proche du pouvoir, parle des rapports qui auraient existé entre son père et Maurice Kamto. « Kamto est l’un des plus anciens fonctionnaires du régime du président Biya. Mon père a vu Kamto et voulait que le président Biya le nomme Ambassadeur au Canada mais, Kamto avait un problème familial majeur et c’est un autre qui fût nommé ».

Au sujet de la sortie de prison du président du MRC, la native de Yaoundé en 1966 affirme qu’il a été reçu deux fois par Paul Biya depuis la libération. Elle soutient que Paul Biya reste un militant du RDPC. « Ce monsieur n’a jamais démissionné du RDPC. Il a toujours sa carte d’adhésion sur lui. Il fut directeur de Campagne du RDPC dans la Mifi en 2011. »

Elle l’invite à cesser d’être « des saints la nuit et les diables en journée ». « Je m’adresse aux aveugles applaudisseurs du MRC du Cameroun et d’ailleurs », s’attaquent-elle aux militants et sympathisants du MRC.

Contacté sur les propos d’Aminatou Ahidjo, Olivier Bibou Nissack, le porte-parole du président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun n’a pas souhaité s’exprimer.