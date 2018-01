Amnesty international contre l’extradition des sécessionnistes camerounais arrêtés au Nigeria

Dans un texte publiĂ© sur son site internet, l’organisation de dĂ©fense des droits de l’Homme demande par ailleurs que le lieu de dĂ©tention de ces sĂ©paratistes soit rĂ©vĂ©lĂ©.

Amnesty international s’inquiète du sort des dix leaders séparatistes arrêtés le 05 janvier dernier au Nigeria. Pour l’Ong, ces responsables du mouvement indépendantiste dans les régions anglophones du Cameroun « pourraient être menacés de torture et être exposés à un procès inéquitable s’ils sont extradés du Nigeria ».

Dans le communiqué publié à cet effet sur le site internet de l’organisation, on apprend « qu’une demande d’extradition avait été faite par le gouvernement camerounais, mais aucun détail n’a été rendu public ». Le leader des indépendantistes camerounais, Sisiku Ayuk Tabe, et neuf de ses partisans sont “détenus au secret”, “sans accès à un avocat” et en violation de la loi nigériane et internationale qui exige qu’ils soient présentés à un juge 48 heures après leur interpellation, a souligné Amnesty.

L’Ong affirme que « le SCNC a toujours prĂ´nĂ© l’usage de mĂ©thodes pacifiques pour atteindre son objectif : l’indĂ©pendance des rĂ©gions anglophones », et estime que « les initiatives visant Ă rĂ©soudre la crise anglophone devraient respecter la loi et ne pas restreindre le droit Ă la libertĂ© d’expression».

Amnesty international invite enfin les autoritĂ©s nigĂ©rianes Ă rĂ©vĂ©ler immĂ©diatement « oĂą se trouvent les militants, leur permettre de communiquer avec un avocat et, Ă moins qu’ils ne soient inculpĂ©s d’une infraction prĂ©vue par la loi, les libĂ©rer sans dĂ©lai».