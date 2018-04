Amnesty international somme le BrÃ©sil d’Ã©lucider l’assassinat de Marielle Franco

Amnesty international a sommĂ© vendredi Brasilia d’Ă©lucider l’assassinat Ă Rio de Janeiro de l’Ă©lue et militante des droits de l’homme Marielle Franco, Ă la veille de commĂ©morations marquant le premier mois de cette exĂ©cution qui a rĂ©voltĂ© les BrĂ©siliens.

L’assassinat le 14 mars de cette Ă©lue municipale noire charismatique de 38 ans originaire d’une favela et fortement engagĂ©e contre le racisme, la violence policière et en faveur des minoritĂ©s, n’a toujours pas Ă©tĂ© Ă©lucidĂ©, en dĂ©pit des promesses du gouvernement.

« La sociĂ©tĂ© a besoin de savoir qui a tuĂ© Marielle et pour quelle raison. Chaque jour qui passe n’apporte aucune rĂ©ponse », a dĂ©clarĂ© Jurema Werneck, directrice exĂ©cutive d’Amnesty International BrĂ©sil, dans un communiquĂ©.

« L’Etat doit garantir qu’une enquĂŞte approfondie aura lieu et que ceux qui ont tirĂ©, mais aussi les commanditaires de l’homicide, soient identifiĂ©s. Faute de cela, le message serait que les dĂ©fenseurs des droits de l’homme peuvent ĂŞtre assassinĂ©s et le crime ĂŞtre impuni », ajoute AI.

« Le BrĂ©sil est l’un des pays oĂą l’on tue le plus de dĂ©fenseurs des droits de l’homme », poursuit Amnesty. « Rien qu’en 2017, au moins 58 ont Ă©tĂ© assassinĂ©s ». Le BrĂ©sil est aussi un pays oĂą l’Ă©crasante majoritĂ© des homicides reste impunie.

L’assassinat de Marielle Franco — criblĂ©e de balles Ă l’arrière de sa voiture — a eu lieu alors que l’armĂ©e est dĂ©sormais en charge d’une intervention dans l’Etat de Rio de Janeiro censĂ©e y Ă©radiquer la flambĂ©e de violence depuis la fin des jeux Olympiques de 2016.

La jeune femme a Ă©tĂ© tuĂ©e, de mĂŞme que son chauffeur, Anderson Gomes, alors qu’elle sortait d’un dĂ©bat public en plein centre de Rio. Sa mort a dĂ©clenchĂ© immĂ©diatement de nombreuses manifestations dans les rues de la « Ville merveilleuse » mais Ă©galement dans d’autres grandes villes du BrĂ©sil et une importante mobilisation sur les rĂ©seaux sociaux.

« Pour une grande partie des homicides des dĂ©fenseurs des droits de l’Homme, il n’y a pas d’enquĂŞte, il n’y a pas de responsables dĂ©signĂ©s », a dĂ©plorĂ© Renata Nader, d’AI, interrogĂ©e par l’AFP-TV.

« Cette impunitĂ© des homicides de dĂ©fenseurs des droits de l’Homme finit par gĂ©nĂ©rer de plus en plus de peur, d’autocensure, de dĂ©mobilisation…. et on ne peut pas laisser cela se produire ».

« Si le cas de Marielle, qui est un cas avec une grande visibilitĂ©, (…) n’est pas Ă©lucidĂ© (…) imaginez ce qu’il arrivera aux autres cas qui ont moins de visibilitĂ© ».

Un mois jour pour jour après l’exĂ©cution de Marielle Franco, des dĂ©fenseurs des droits de l’homme organisent diverses commĂ©morations, notamment un hommage au lever du soleil sur le front de mer Ă Rio de Janeiro puis une marche en soirĂ©e refaisant le parcours prĂ©vu par Marielle Franco le jour fatidique.

L’enquĂŞte semble faire du surplace. Le ministre de la SĂ©curitĂ© publique, Raul Jungmann, avait confirmĂ© l’origine policière des balles utilisĂ©es, volĂ©es selon lui « des annĂ©es plus tĂ´t » Ă la police, Ă plus de 2.000 km de Rio. Des empreintes digitales auraient Ă©tĂ© retrouvĂ©es sur une balle.