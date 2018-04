Amstel Gold Race: le mode d’emploi

Le parcours: 262,6 km. DĂ©part de Maastricht Ă 10h30, arrivĂ©e Ă Valkenburg vers 17h10. 35 cĂ´tes Ă franchir, principalement le Cauberg (Km 54, 176 et 244), l’Eyserbos (Km 226) et le Keutenberg (Km 234). Passages sur la ligne (Berg & Terlijt) aux Km 57, 178, 247 et arrivĂ©e. Dernières difficultĂ©s: Geulhemmerberg (Km 249) et Bemelerberg (Km 256).

La participation: 25 Ă©quipes (7 coureurs maximum):

AG2R La Mondiale, Astana, Bahrein, BMC, Bora, Dimension Data, EF Drapac, Emirats, FDJ, Katusha, Lotto, Lotto NL, Mitchelton, Movistar, Quick-Step, Sky, Sunweb et Trek (1re division), Aqua Blue, Israël CA, Nippo, Rompoot, Vital Concept, Vlaanderen et Wanty (2e division)

Les favoris: Philippe Gilbert (BEL), Alejandro Valverde (ESP), Michal Kwiatkowski (POL), Julian Alaphilippe (FRA), Tiesj Benoot (BEL), Tim Wellens (BEL), Peter Sagan (SVK), Greg Van Avermaet (BEL), Michael Matthews (AUS), Dylan Teuns (BEL)

Les grands absents: Tom Dumoulin (NED), Romain Bardet (FRA), Adam et Simon Yates (GBR)

Les victoires: 52 Ă©ditions disputĂ©es depuis la crĂ©ation de l’Ă©preuve en 1966. 17 victoires pour les Pays-Bas, 13 pour la Belgique, 7 pour l’Italie, 3 pour l’Allemagne et la Suisse, 2 pour la France, 1 pour l’Australie, le Danemark, le Kazakhstan, le Luxembourg, la Pologne, la RĂ©publique tchèque et la Russie.

Record des victoires: 5 par Jan Raas (NED) entre 1977 et 1982

Les dix derniers vainqueurs:

2008: Damiano Cunego (ITA)

2009: Serguei Ivanov (RUS)

2010: Philippe Gilbert (BEL)

2011: Philippe Gilbert (BEL)

2012: Enrico Gasparotto (ITA)

2013: Roman Kreuziger (CZE)

2014: Philippe Gilbert (BEL)

2015: Michal Kwiatkowski (POL)

2016: Enrico Gasparotto (ITA)

2017: 1. Philippe Gilbert (BEL)

2. Michal Kwiatkowski (POL)

3. Michael Albasini (SUI) Ă 10 sec

Les meilleures places françaises:

2008: JĂ©rĂ´me Pineau 10e

2009: Benoît Vaugrenard 12e

2010: Sylvain Chavanel 16e

2011: Sylvain Chavanel 16e

2012: Thomas Voeckler 5e

2013: Benoît Vaugrenard 22e

2014: Anthony Roux 15e

2015: Tony Gallopin 6e

2016: Bryan Coquard 4e

2017: Arthur Vichot 14e