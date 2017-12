Un ancien joueur de Tonnerre de YaoundÃ© bien parti pour devenir prÃ©sident de la RÃ©publique du LibÃ©ria

L’ancien footballeur George Weah est en tĂŞte des dĂ©comptes du 2e tour de l’Ă©lection prĂ©sidentielle qui s’est tenu le 26 dĂ©cembre 2017.

Le Liberia est toujours dans l’attente des rĂ©sultats officiels de la prĂ©sidentielle. George Weah a affrontĂ©, au second tour de cette Ă©lection, le vice-prĂ©sident sortant Joseph Boakai. Deux jours après le scrutin, les premiers dĂ©comptes donnent l’ancien footballeur en tĂŞte dans 13 des 15 provinces du pays. Dans les rues de la capitale Monrovia, les supporters de l’unique africain Ă avoir remportĂ© le ballon d’or, exultent de joie. A YaoundĂ©, plusieurs personnes attendent Ă©galement de savoir si l’ancien joueur du Tonnerre Kalara Club (TKC), l’un des deux clubs mythiques de la capitale camerounaise, accĂ©dera Ă la prĂ©sidence de son pays.

George Weah a en effet rejoint le club Camerounais Ă la fin des annĂ©es 80, alors que celui-ci Ă©tait au sommet du football continental. Le TKC avait Ă©tĂ© victorieux de la coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe 1975 et venait de remporter trois championnats (1981, 1983, 1984). Le passage de George Weah au Tonnerre est dĂ©crit comme celui d’un attaquant aux qualitĂ©s exceptionnelles. Pour preuve, l’enfant des bidonvilles de Monrovia, a mis juste un an avant de taper dans l’Ĺ“il d’Arsène Wenger (actuel entraĂ®neur du club d’Arsenal), qui l’emmène Ă l’AS Monaco. George Weah aurait pu quitter le Cameroun avec la nationalitĂ© camerounaise en poche. Mais le joueur avait gentiment dĂ©clinĂ© la proposition, tĂ©moigne Jean-Paul Akono, son entraĂ®neur d’alors au TKC.

George Weah traĂ®ne derrière lui, une imposante carrière. Il a gagnĂ© 15 titres collectifs parmi lesquels celui de champion du Cameroun 1988; et 11 distinctions individuelles, dont le ballon d’or 1995, remportĂ© lorsqu’il Ă©voluait au Paris Saint germain, en France.

Lors d’un passage au Cameroun en fĂ©vrier 2016, George Weah a dĂ©criĂ© la gestion du TKC, qu’il considĂ©rait comme Ă©tant la cause des mauvaises performances du club. « Le Tonnerre est un très grand club. Il a marquĂ© l’histoire du football africain. Ă€ mon Ă©poque, on Ă©tait content et honorĂ© de jouer dans cette Ă©quipe mythique. Le GĂ©nĂ©ral Semengue s’occupait de nous comme ses propres enfants. L’Ă©quipe Ă©tait bien gĂ©rĂ©e et les rĂ©sultats suivaient. J’espère que tout le monde va prendre conscience du fait qu’il est possible de changer la donne et de donner un nouveau souffle au Tonnerre », affirmait-il.