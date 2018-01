Angela Merkel se prépare à un quatrième mandat difficile

« La coalition des perdants »: la formule fait florès en Allemagne pour dĂ©signer le prochain gouvernement qu’Angela Merkel se prĂ©pare Ă diriger. Car de fait, la chancelière part affaiblie Ă l’orĂ©e de son quatrième et sans doute dernier mandat.

L’alliance de principe conclue vendredi par son camp conservateur et les sociaux-dĂ©mocrates du SPD Ă l’issue de cinq jours de tractations ouvre la voie vers la fin mars Ă la constitution de ce que le pays nomme une « grande coalition », entre les deux plus importants partis du pays.

« En fait de grande coalition, c’est une mini-coalition car ils ne reprĂ©sentent que 53% des Ă©lecteurs » suite au scrutin lĂ©gislatif, relève le politologue allemand Karl-Rudolf Korte sur la chaĂ®ne ZDF. Une courte majoritĂ©.

Dans la prĂ©cĂ©dente chambre des dĂ©putĂ©s, les dĂ©mocrates-chrĂ©tiens de la CDU d’Angela Merkel, leur alliĂ© bavarois CSU, ainsi que le SPD reprĂ©sentaient encore les deux-tiers des sièges.

Mais en septembre, les partis traditionnels ont Ă©tĂ© punis. La chancelière a certes remportĂ© l’Ă©lection mais avec un des pires score depuis la guerre pour son mouvement (33%), tandis que le SPD chutait Ă 20,5%.

En cause: l’irruption de l’extrĂŞme droite avec près de 13% et le retour au Parlement du parti libĂ©ral sur un programme Ă droite toute.

– Perdants –

La SPD avait du reste Ă l’origine pris acte de la « sanction » des Ă©lecteurs contre la prĂ©cĂ©dente « grande coalition » (2013-2017) en proclamant vouloir une cure d’opposition. Avant de se rĂ©soudre Ă une volte-face devant l’impossibilitĂ© de former un gouvernement dans le pays.

Et les sympathisants socio-dĂ©mocrates restent très circonspects, selon un sondage dĂ©voilĂ© samedi par l’hebdomadaire Der Spiegel: seuls 41,9% approuvent le nouvel accord avec les conservateurs. Plus largement, la future alliance rouge-noire n’enthousiasme que 35,8% des sondĂ©s, contre 49,7% qui la jugent « nĂ©gative ou très nĂ©gative ».

L’opposition du coup s’en donne Ă coeur joie. « Les perdants de l’Ă©lection ont dĂ©cidĂ© de se retrouver », commente un des dirigeants de la gauche radicale, Dietmar Bartsch.

Conservateurs et sociaux-dĂ©mocrates, censĂ©s prĂ©senter des offres politiques concurrentes, ont dĂ©jĂ gouvernĂ© ensemble au cours de huit des douze dernières annĂ©es. Ils s’apprĂŞtent Ă en ajouter quatre de plus, avec le risque de favoriser un peu plus l’extrĂŞme droite de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD).

Une poursuite de cette alliance « va faire cadeau Ă l’AfD de nouveaux succès dans les Ă©lections rĂ©gionales Ă venir » en permettant au parti de faire campagne sur le thème « blanc bonnet et bonnet blanc », met en garde samedi le politologue Werner Patzelt, dans le quotidien Handelsblatt.

Les trois prĂ©sidents de partis qui ont nĂ©gociĂ© l’accord vendredi sont en outre tous affaiblis en interne.

– ZĂ©nith dĂ©passĂ© ? –

Celui du SPD Martin Schulz est en sursis depuis sa dĂ©bâcle aux lĂ©gislatives. Celui de la CSU bavaroise, Horst Seehofer, lui aussi appelĂ© Ă un portefeuille ministĂ©riel Ă Berlin, vient d’ĂŞtre marginalisĂ© dans son parti par une fronde d’opposants inquiets de la poussĂ©e de l’AfD.

Quant Ă la chancelière, mĂŞme si aucun prĂ©tendant sĂ©rieux Ă sa succession ne s’est encore mis en avant, le dĂ©bat en interne sur l’après-Merkel a commencĂ©. Nombre de cadres de son mouvement appellent Ă un « rajeunissement » de la direction.

L’Ă©conomie allemande est en pleine forme mais politiquement la chancelière a perdu des points après la crise des rĂ©fugiĂ©s. Et le vide gouvernemental en Allemagne depuis septembre ne l’a pas aidĂ©e.

Durant cette pĂ©riode, le chef de l’Etat français Emmanuel Macron a au contraire occupĂ© l’espace sur le plan europĂ©en et international avec plusieurs initiatives diplomatiques remarquĂ©es.

« En matière d’initiatives politiques sur l’Europe, la France mène actuellement 10 Ă 0, nous ne devrions pas laisser le score en l’Ă©tat », regrettait rĂ©cemment le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel.

« Si l’on observe sa popularitĂ© (en baisse, ndlr) et son aura dans l’opinion, on voit qu’Angela Merkel a dĂ©passĂ© son zĂ©nith », estime le professeur de sciences politiques Oskar Niedermayer.

Pourra-t-elle dans ces conditions aller au terme de son nouveau mandat de quatre ans? « Dans l’intĂ©rĂŞt Ă©lectoral de son parti, elle ne devrait pas », ajoute le politologue, en pariant sur un dĂ©part anticipĂ© au bout de deux ans.