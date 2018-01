Angola: la purge anti-Dos Santos se poursuit

Après la fille, le fils ! Cent jours Ă peine après son investiture, le prĂ©sident angolais Joao Lourenço a mis sur la touche les proches de son prĂ©dĂ©cesseur Jose Eduardo dos Santos, symboles d’un rĂ©gime corrompu avec lequel il affirme vouloir rompre.

Ouvert en novembre avec l’Ă©viction d’Isabel dos Santos de la compagnie publique pĂ©trolière Sonangol, ce grand mĂ©nage s’est conclu cette semaine avec celui de son demi-frère, Jose Filomeno, du fonds d’investissement souverain du pays.

Attendue depuis des semaines, la chute du fils de l’ex-chef de l’Etat, surnommĂ© « Zenu », n’a surpris personne.

Depuis son arrivĂ©e au pouvoir dans la foulĂ©e des Ă©lections d’aoĂ»t dernier, M. Lourenço a remaniĂ© Ă sa main tout ce que l’Angola compte d’institutions et d’entreprises publiques en s’y dĂ©barrassant des fidèles de l’ancien rĂ©gime.

« Lourenço a mis de cĂ´tĂ© toutes les personnalitĂ©s sur lesquelles il n’a pas de contrĂ´le », rĂ©sume l’analyste Benjamin AugĂ©, de l’Institut français pour les relations internationales (Ifri). « Les membres de la famille Dos Santos font partie de cette catĂ©gorie, ils ont donc Ă©tĂ© un Ă un Ă©cartĂ©s. »

Comme sa soeur Isabel, Jose Filomeno dos Santos incarnait l’empire politico-financier bâti par son père, qui a profitĂ© de son règne de trente-huit ans pour mettre l’Ă©conomie du pays en coupe rĂ©glĂ©e au profit d’une poignĂ©e de proches.

Longtemps un pilier de ce rĂ©gime, Joao Lourenço avait promis pendant sa campagne Ă©lectorale de prendre ses distances avec ce système et de combattre la corruption, oĂą qu’elle soit. « Personne ne sera au-dessus des lois », avait-il martelĂ©.

– Contrat lĂ©onin –

Jusque-lĂ intouchable, la famille Dos Santos s’est très vite retrouvĂ©e sur le banc des accusĂ©s.

A la suite de plusieurs articles de presse, la nouvelle direction de la Sonangol a annoncé enquêter sur des mouvements de fonds jugés « suspects » ordonnés par son ancienne patronne. « Zenu » est, lui, mis en cause dans le scandale des « Paradise Papers ».

La tĂ©lĂ©vision publique TPA a de son cĂ´tĂ© rĂ©cemment rĂ©vĂ©lĂ© les dĂ©tails d’un contrat très gĂ©nĂ©reux, aujourd’hui annulĂ©, qui a fait pendant des annĂ©es la fortune d’une sociĂ©tĂ© de production d’une autre fille Dos Santos, Welwitschia.

Studio dernier cri, personnel, vĂ©hicules, le tout pour un montant annuel de 17,5 millions de dollars, entièrement aux frais du contribuable angolais, un des plus pauvres de la planète…

« Ce contrat Ă©tait dĂ©favorable Ă l’Etat », a justifiĂ© M. Lourenço devant la presse. « La TPA l’a donc rompu ».

L’Ă©poux d’Isabel, le collectionneur d’art et homme d’affaires congolais, Sindika Dokolo, n’a pas non plus Ă©chappĂ© Ă la purge. La sociĂ©tĂ© angolaise de commercialisation des diamants a cĂ©dĂ© ses parts d’un joaillier suisse dont M. Dokolo est actionnaire.

La famille Dos Santos a peu goĂ»tĂ© ce vent du changement. ConsidĂ©rĂ©e par le magazine amĂ©ricain Forbes comme la femme la plus riche d’Afrique, Isabel a niĂ© toute malversation et dĂ©noncĂ© une « campagne de diffamation » et de « fausses nouvelles ».

Toujours chef du Mouvement populaire de libĂ©ration de l’Angola (MPLA) au pouvoir, Jose Eduardo dos Santos s’est lui-mĂŞme Ă©mu du mĂ©nage ordonnĂ© par son successeur.

– ‘Transition en douceur’ –

« Les changements sont nĂ©cessaires mais ne devraient pas ĂŞtre aussi radicaux », a-t-il lancĂ© le mois dernier lors d’une de ses très rares apparitions publiques.

Une fois n’est pas coutume, l’opposition a saluĂ© l’offensive du gouvernement contre le « nĂ©potisme » d’un système qu’elle dĂ©nonce depuis longtemps. Elle rĂ©clame dĂ©sormais des poursuites.

« Tous ces limogeages ne seront politiquement pertinents que s’ils sont suivis de sanctions pĂ©nales », a dĂ©clarĂ© le vice-prĂ©sident d’un des deux principaux partis d’opposition, la Casa-CE, Lindo Bernardo Tito, « le prĂ©sident doit ordonner sans dĂ©lai des enquĂŞtes judiciaires ».

Peu estiment toutefois que Joao Lourenço s’aventurera jusque-lĂ .

« Je doute fort qu’un dossier judiciaire sĂ©rieux puisse Ă©merger contre la famille. MĂŞme si l’enquĂŞte interne de la Sonangol constitue clairement un avertissement », juge Alex Vines, du centre de rĂ©flexion britannique Chatham House.

Par souci d’apaisement, Joao Lourenço a tenu lui-mĂŞme Ă dĂ©mentir toute « vendetta » contre le clan dos Santos.

« Je ne vois aucune tension dans nos relations », a assurĂ© lundi le chef de l’Etat lors d’une confĂ©rence de presse donnĂ©e Ă l’occasion de ses cent premiers jours Ă la tĂŞte du pays. « Nous ne persĂ©cutons pas ces gens », a-t-il insistĂ©.

« Lourenço doit faire en sorte que la transition se poursuive en douceur », analyse M. Vines. « Dos Santos a prĂ©vu de quitter la prĂ©sidence du MPLA en 2018. S’il a le sentiment qu’une chasse aux sorcières est en cours contre sa famille et ses proches, il pourrait bien traĂ®ner les pieds ».