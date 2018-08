Année scolaire 2018-2019 : le programme de la seconde s’enrichit de la philosophie

Cette matière était jusqu’ici étudiée en classe de terminale uniquement.

Au Cameroun, la philosophie sera dorénavant étudiée en classe de seconde. Cette mesure devrait entrer en vigueur dès la rentrée scolaire 2018-2019 prévue le 3 septembre prochain, a révéler ce jour la radio publique.

Les élèves qui seront inscrit dans cette classe intermédiaire auront droit à deux heures de philosophie par session. Pendant ce temps, ceux de la classe de terminale poursuivent avec la pratique des quatre heures qui leur sont attribuées.

Il n’est pas possible pour l’heure, de donner la consistance des cours de philosophie arrêtés établi pour les classes de secondes. Dans le pays, le seul programme établi pour cette matière portait sur les rapports de l’homme avec autrui, avec la nature et l’absolu, l’éthique, la politique et la psychologie. La maitrise de ces connaissances était un critère important de l’évaluation des candidats au Baccalauréat littéraire du Cameroun.

En attendant le lancement de la rentrée dans les services du ministère des Enseignements secondaires, les responsables de ce secteur sont réunis à Yaoundé où ils sont aussi entretenus sur le renforcement du bilinguisme, d’éducation à la citoyenneté et à l’environnement.