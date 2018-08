Rentrée scolaire 2018-2019 : les manuels scolaires toujours introuvables à Yaoundé

A moins d’une semaine du retour dans les salles de classe, les manuels scolaires manquent toujours dans les librairies.

Les différentes listes de manuels scolaires autorisés par le gouvernement pour le compte de l’année scolaire 2018/2019 sont disponibles dans les établissements depuis près d’un mois. Dans les librairies pourtant, les parents d’élèves rencontrent le même problème : les livres au programme, tant du sous-système francophone qu’anglophone, sont indisponibles.

Les parents multiplient les tours dans les librairies pour essayer de collecter tous les livres, mais en vain. « Les livres qui ont été adoptés cette année pour la première fois ne sont pas toujours disponibles », déclare un parent. Celui-ci tient dans sa main une liste d’une dizaine de livres dont trois seulement sont cochés. Il ajoute qu’il se rend au marché régulièrement pour savoir s’il y a du nouveau.

« On n’a pas encore les livres jusqu’ici et on ne sait pas quand est-ce qu’on pourra les avoir. Les seuls livres qui sont disponibles actuellement, sont les anciennes éditions qui ont été reconduites dans la liste de cette année », déplore un libraire.

Ce phénomène affecte aussi les enseignants. Ceux-ci « vont utiliser les anciennes éditions en attendant d’avoir les nouvelles. Les élèves vont être pénalisés puisqu’ils ne pourront ni suivre les enseignements en salle, ni faire des exercices. Les cours seront néanmoins dispensés en conformité avec le nouveau canevas », explique M. Ekamba, coordonnateur de l’Universal English Nursery and primary school, un établissement scolaire situé qu quartier Essos à Yaoundé.

Pour ce qui est des inscriptions, les parents ne pressent pas le pas, à en croire un autre responsable d’établissement. « C’est depuis la fin de la semaine passée qu’on a commencé à enregistrer 30 inscriptions par jour. Il n’y a pas encore d’affluence et la classe qui a déjà le plus grand nombre d’inscrits n’excède pas 20 », confie sous anonymat un responsable du collège Mongo Beti, basé à Yaoundé.

Inquiets, certains parents se demandent si la rentrée aura effectivement lieu lundi prochain, soit le 03 septembre 2018.