Annexe fiscale 2018: Ouattara souhaite des ‘’discussions approfondies » avec le secteur privé

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a invitĂ©, lundi Ă Abidjan, son gouvernement Ă ouvrir des ‘’discussions approfondies » avec le secteur privĂ© concernant l’annexe fiscale 2018 en vigueur depuis le 2 janvier dernier et qui fait l’objet de plusieurs critiques.‘’Que les discussions sur l’annexe fiscale soient approfondies en rencontrant le secteur privé », a indiquĂ© Alassane Ouattara au terme du sĂ©minaire sur le Plan d’actions prioritaires (PAP) 2018 du gouvernement ivoirien.

L’annexe fiscale publiĂ©e, il y’a quelques jours continue de susciter des rĂ©actions de dĂ©sapprobations dans le milieu des affaires et de la sociĂ©tĂ© civile.

 Pour Alassane Ouattara toutes les rĂ©formes engagĂ©es par son gouvernement doivent permettre à la CĂŽte d’Ivoire  de se ‘’maintenir dans le peloton de tĂȘte des pays Ă forte croissance » dans le monde.

Le chef de l’Etat a par ailleurs, exhortĂ© ses ministres  à de bonnes pratiques dans leurs gestions quotidiennes.‘’J’insiste sur la nĂ©cessitĂ©  de respecter rigoureusement les  rĂšgles de bonne gouvernance », a  recommandĂ© Alassane Ouattara aux membres de son Ă©quipe.

‘’La transformation en profondeur de la sociĂ©tĂ© ivoirienne, l’efficacitĂ© dans les procĂ©dures de passations de marchĂ©s publics, le renforcement du secteur financier, la promotion de la justice », sont entre autres les actions prioritaires du gouvernement ivoirien, citĂ©es par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly au terme de ce sĂ©minaire. Deux conseils de gouvernement dans le mois seront dĂ©diĂ©s Ă l’Ă©valuation de ce plan d’actions prioritaires.

Le nouveau dispositif fiscal ivoirien supprime le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice rĂ©el simplifiĂ© et consacre une classification des contribuables dans le rĂ©el normal ou l’impĂŽt synthĂ©tique. Le rĂ©el normal est applicable aux entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 100 millions F Cfa.

Le rĂ©gime de l’impĂŽt synthĂ©tique, lui, est soumis Ă un taux unique de 5% pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 10 millions et 50 millions F Cfa, et un taux d’imposition de 8% du chiffre d’affaires pour ceux dont le chiffre d’affaires part de 50.000.001 Ă 100 millions Fcfa.

Concernant l’ImpĂŽt minimum forfaitaire  (IMF), qui Ă©tait fixĂ© en 2012 Ă un minimum de 3 millions Fcfa et un maximum de perception de 35 millions Fcfa, passe dĂ©sormais Ă 5 millions Fcfa minimum et un maximum de 50 millions Fcfa Ă l’exception des stations-services et des distributeurs de gaz butane.

 Une taxe de 0,5% a Ă©tĂ© instituĂ©e sur les transferts d’argent effectuĂ©s auprĂšs des sociĂ©tĂ©s de tĂ©lĂ©phonie en CĂŽte d’Ivoire ou de leurs intermĂ©diaires et concerne notamment les envois de fonds, selon cette annexe fiscale publiĂ©e au journal officiel le 29 dĂ©cembre 2017 aprĂšs son adoption Ă l’AssemblĂ©e nationale ivoirienne.