Annexe fiscale 2018: Une fédération de commerçants ivoiriens dénonce un « étranglement fiscal »

Le prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration nationale des acteurs du commerce de CĂŽte d’Ivoire (Fenacci), Soumahoro Farikou, a appelĂ© vendredi les autoritĂ©s ivoiriennes à « revisiter » l’annexe fiscale 2018 qui, selon l’organisation, « s’apparente Ă un Ă©tranglement fiscal », lors d’une confĂ©rence de presse. »Nous interpellons les autoritĂ©s ivoiriennes Ă revisiter cette mesure qui s’apparente Ă un Ă©tranglement fiscal systĂ©matique », a dĂ©clarĂ© M. Soumahoro Farikou, face Ă la presse, au siĂšge de la fĂ©dĂ©ration Ă Abidjan.

Le nouveau dispositif fiscal ivoirien supprime le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice rĂ©el simplifiĂ© et consacre une classification des contribuables dans le rĂ©el normal ou l’impĂŽt synthĂ©tique. Le rĂ©el normal est applicable aux entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 100 millions F Cfa.

Le rĂ©gime de l’impĂŽt synthĂ©tique, lui, est soumis Ă un taux unique de 5% pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 10 millions et 50 millions F Cfa, et un taux d’imposition de 8% du chiffre d’affaires pour ceux dont le chiffre d’affaires part de 50.000.001 Ă 100 millions Fcfa.

Concernant l’ImpĂŽt minimum forfaitaire  (IMF), qui Ă©tait fixĂ© en 2012 Ă un minimum de 3 millions Fcfa et un maximum de perception de 35 millions Fcfa, passe dĂ©sormais Ă 5 millions Fcfa minimum et un maximum de 50 millions Fcfa Ă l’exception des stations-services et des distributeurs de gaz butane.

Pour la Fenacci, ces nouvelles dispositions semblent ne pas prendre en compte les entrepreneurs dont le chiffre d’affaires est compris entre 0 et 5 millions Fcfa. En outre, elles constituent un « frein Ă l’immatriculation fiscale des entreprises du secteur informel ».

« Cette disposition, au lieu d’amener les entreprises Ă se formaliser, les incitĂ©s davantage Ă se maintenir dans l’informel ». Si elle est maintenue, les commerçants se verront obligĂ©s de procĂ©der Ă une « augmentation » qui sera prĂ©judiciable aux consommateurs, a dit M. Farikou.

L’annexe fiscale 2018 est en vigueur depuis le 2 janvier. Elle a Ă©tĂ© publiĂ©e au journal officiel le 29 dĂ©cembre 2017 aprĂšs son adoption Ă l’AssemblĂ©e nationale ivoirienne.