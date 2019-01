Annonce d’une journée de l’investissement entre la Mauritanie et la Chine

Une journée de l’investissements entre les hommes d’affaires mauritaniens et chinois a été annoncée jeudi à Nouakchott à l’issue d’une rencontre entre le président du Patronat mauritanien, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, et l’ambassadeur de Chine en Mauritanie, Zhang Jiango.Cette journée aura lieu en mars prochain à Nouakchott et verra la participation de dizaines d’investisseurs et de sociétés des deux pays, ont précisé les deux hommes.

La rencontre a permis de discuter des opportunités de coopération entre les employeurs mauritaniens et chinois dans les domaines commerciaux et économiques.

Il a été également question du suivi de l’application du mémorandum de coopération signé entre le Patronat mauritanien et le Conseil chinois de promotion du commerce extérieur.

Les deux responsables mauritanien et chinois ont aussi passé en revue les résultats du Forum économique maghrébin organisé récemment à Nouakchott.

Dans son exposé au cours de la rencontre, Ould Cheikh Ahmed s’est appesanti sur les importantes opportunités d’investissement dans son pays, l’amélioration du climat des affaires et les efforts considérables déployés dans ce domaine.

Il a appelé les sociétés chinoises à investir en Mauritanie dans les domaines des pêches, des mines et de l’agriculture, surtout après l’amélioration des infrastructures dans ces domaines, notamment l’énergie et les ports.

De son côté, le diplomate chinois s’est dit convaincu que le mémorandum signé entre les deux parties constituera un maillon effectif de la chaine de développement des relations commerciales entre Nouakchott et Pékin.