Appel à une plus grande militarisation du Sud-Ouest: Ayah Paul craint le pire !

Pour ce magistrat à la retraite, augmenter les effectifs de militaires dans la région est de nature à faire fuir un plus grand nombre de ressortissants de cette partie du Cameroun.

Les élites du Sud-Ouest du Cameroun ont appelé ce week-end le gouvernement à renforcer la présence militaire dans leur région. Une requête qui n’est pas au goût du magistrat à la retraite Ayah Paul Abine. Celui-ci dit craindre le pire.

« Buea est déjà à moitié vide. Beaucoup ont fui vers des « refuges de sécurité » « à l’étranger ». Pourtant, Buea, et dans une certaine mesure Limbe, est l’endroit le plus sûr de la région aujourd’hui! L’intention du Forum des élites du Sud-ouest est-elle d’assurer le dépeuplement de Buea? Est-ce le souhait du Forum qu’il y’ait plus de meurtres, parce que le nombre de morts n’est pas assez élevé? « , a-t-il écrit ce mardi sur sa page Facebook.

Dans son post, Ayah Paul Abine remet au gout du jour les accusations d’actes pyromanes portées contre l’armée camerounaise dans les deux régions anglophones. Pour lui, l’augmentation des effectifs militaires pourrait éventuellement entrainer une propension de ce phénomène.

Le forum du Sud-Ouest s’est tenu le 25 août dernier à Buea. Il a rassemblé les membres de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) et les élites de cette région autour de sujets liés au retour de la paix en zone anglophone.