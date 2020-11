Application StarTimes ON : la télévision et le divertissement en direct sur votre portable

En 2018, StarTimes, l’opérateur le plus dynamique de la télévision numérique en Afrique, lançait son application StarTimes ON, très rapidement devenue le service de streaming le plus populaire du continent avec 20 millions de téléchargements.

StarTimes ON propose des programmes de télévision en direct et de vidéo à la demande. Elle couvre tous les domaines, actualité, sport, cinéma & séries, musique, divertissement, documentaires, jeunesse et religion.

Plus de 150 chaînes sont disponibles dans plus de 10 langues. De grandes chaînes internationales telles que Fox News, BBC World News, France 24, Bloomberg, Passions TV, Baby TV et National Geographic, y sont disponibles. En parallèle, StarTimes ON met en avant les contenus les plus populaires d’Afrique. Les grandes chaînes de télévision africaines, telles que la CRTV, CANAL 2 INTERNATIONAL, AFRIQUE MEDIA, NTA, ZNBC, RTI et RTS sont par exemple disponibles dans leurs pays respectifs.

StarTimes ON propose également l’intégralité des chaînes StarTimes, et enrichit quotidiennement son catalogue de plusieurs centaines d’heures de programmes. Chacun peut y regarder les dernières télénovelas sur ST Novela Plus, ses films africains préférés avec ST Nollywood Plus ou encore les matchs de La Liga sur ST Sports Premium.

L’application propose également en direct et en vidéo à la demande les plus grands matchs du football européen, La Liga mais aussi la Ligue des nations, la Ligue Europa et la Coupe d’Angleterre.

StarTimes ON a été spécialement configurée à destination des utilisateurs africains pour lesquels le coût des données peut représenter un frein.

« L’application a été conçue pour économiser des données grâce à l’adoption d’une technologie maison d’encodage qui permet de réduire la consommation de données de 20% à 40%, » explique Ariel Lin, la directrice des opérations de StarTimes ON. « Cette technologie d’encodage améliore le taux de compression des vidéos sans altérer leur qualité. »

Pour récompenser ses abonnés, StarTimes a lancé la promotion « 1 à 3 » qui permet à chaque abonné de bénéficier de trois comptes StarTimes ON VIP gratuitement. Ainsi toute la famille peut regarder ses programmes préférés en toute tranquillité.