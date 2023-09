« Approvisionnement en eau potable de 9 villes « : la phase 2 s’ouvre à Maroua

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Eloundou Essomba, présidera la cérémonie de pose de la première pierre demain 20 septembre à Maroua.

Après le lancement du projet à Garoua Boulaï le 28 août 2023, c’est maintenant au tour de Marou. La cérémonie de pose de la première pierre du projet d’approvisionnement en eau potable de 9 villes, phase 2, à Maroua le 20 septembre 2023. Cette cérémonie marque le début d’une visite de 4 jours dans la région de l’Extrême-Nord, au cours de laquelle le ministre sera accompagné du directeur général de la Camwater, maître d’ouvrage du projet.

Le projet comprend la construction de cinq nouveaux forages pour une capacité supplémentaire de 13 000 m3/jour, la construction d’un réservoir de stockage de 5 000 m3 et l’amélioration du réseau de distribution.

En plus de la visite à Maroua, le ministre de l’Eau et de l’Énergie et le directeur général de la Camwater se rendront également à la station de production de Mokolo le 21 septembre 2023 pour évaluer les efforts de la Camwater dans la fourniture d’eau potable aux populations de Mokolo, Kosa, Mora et Kolofata. La station de Mokolo dessert les centres de Mokolo, Kosa, Mora et Kolofata ainsi que les départements de Mayo Tsanaga et Mayo Sava, avec environ 3 500 abonnés et une capacité de production quotidienne de 7 070 m3 d’eau.